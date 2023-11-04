總統大選將開打 教團提建言：5歲納國教、高教管制鬆綁

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「邁向公義與卓越的教育十大政策建言」發表記者會，政策建言包括將5歲納入國教、實施免費教育；也建議鬆綁高等教育的管制，否則高等教育始終經費有限，難以生產尖端知識。

基金會董事長黃昆輝表示，長年以來，教育均應以宏觀、前瞻的視野加以規畫，但台灣自1994年以來，近30年的教育改革都未能滿足社會與人民的需求。十大政策建言內容涵蓋各類教育問題和對策，也有鑑於明年初總統大選將至，呼籲教育主管部門參考社會各界提出的建言，進行系統性政策規畫。

教授郭玉生表示，教育政策建言包括5歲幼教納入國教、實施免費教育。在於5歲納入國教已是國際潮流，甚至人均GDP比我國低的希臘、波蘭、阿根廷、菲律賓等都已經將5歲幼兒教育納入國教，但納入國教的研議已耗時將近40年，卻始終「只聞樓梯響」。

郭玉生指出，政府聲稱0到6歲國家一起養、5至6歲國家一起教方針應確實有所行動，建議政府可重視對私幼的輔導和協助，讓公私協力，提供平價教保並減輕家庭負擔。

另外，郭玉生說，基金會也認為應提升大學自主，在於當前國際競爭激烈，台灣的高教發展卻因行政管制繁多、資源未能到位，導致左支右絀。也讓近年國內知名大學開創尖端知識的角色延宕，且社會參與程度也明顯不足。

郭玉生指出，高教學費管制多，政府經費支援也有限，導致資源有限下財務狀況不佳，對尖端知識的生產很難有突破。建議高等教育必須鬆綁管制，同時引進民間產業資源健全大學財務，大學則應兼顧社會和產業趨勢，開發具有潛力的應用領域。

基金會十大教育政策建言亦包括投資弱勢教育、鼓勵良師進偏鄉，或由國家規劃產業人才需求，學校和企業攜手，培養實作人才。