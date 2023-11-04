快訊

誤會台東「鐵花村」滅村！ 僅音樂聚落熄燈 「波浪屋、鐵道藝術村」都還在

公天竺鼠裝女生混進籠內「1年狂生88隻」 飼主1決定翻身變百萬富婆

快訊／台8女神陳子玄曬婚紗照「宣布再婚」 找到對的人

總統大選將開打 教團提建言：5歲納國教、高教管制鬆綁

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會提出政策建言，建議鬆綁國內高教管制。示意圖。本報資料照片
黃昆輝教授教育基金會提出政策建言，建議鬆綁國內高教管制。示意圖。本報資料照片

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「邁向公義與卓越的教育十大政策建言」發表記者會，政策建言包括將5歲納入國教、實施免費教育；也建議鬆綁高等教育的管制，否則高等教育始終經費有限，難以生產尖端知識。

基金會董事長黃昆輝表示，長年以來，教育均應以宏觀、前瞻的視野加以規畫，但台灣自1994年以來，近30年的教育改革都未能滿足社會與人民的需求。十大政策建言內容涵蓋各類教育問題和對策，也有鑑於明年初總統大選將至，呼籲教育主管部門參考社會各界提出的建言，進行系統性政策規畫。

教授郭玉生表示，教育政策建言包括5歲幼教納入國教、實施免費教育。在於5歲納入國教已是國際潮流，甚至人均GDP比我國低的希臘、波蘭、阿根廷、菲律賓等都已經將5歲幼兒教育納入國教，但納入國教的研議已耗時將近40年，卻始終「只聞樓梯響」。

郭玉生指出，政府聲稱0到6歲國家一起養、5至6歲國家一起教方針應確實有所行動，建議政府可重視對私幼的輔導和協助，讓公私協力，提供平價教保並減輕家庭負擔。

另外，郭玉生說，基金會也認為應提升大學自主，在於當前國際競爭激烈，台灣的高教發展卻因行政管制繁多、資源未能到位，導致左支右絀。也讓近年國內知名大學開創尖端知識的角色延宕，且社會參與程度也明顯不足。

郭玉生指出，高教學費管制多，政府經費支援也有限，導致資源有限下財務狀況不佳，對尖端知識的生產很難有突破。建議高等教育必須鬆綁管制，同時引進民間產業資源健全大學財務，大學則應兼顧社會和產業趨勢，開發具有潛力的應用領域。

基金會十大教育政策建言亦包括投資弱勢教育、鼓勵良師進偏鄉，或由國家規劃產業人才需求，學校和企業攜手，培養實作人才。

董事長黃昆輝（中）表示，台灣自1994年以來，近30年的教育改革都未能滿足社會與人民的需求。記者許維寧／攝影
董事長黃昆輝（中）表示，台灣自1994年以來，近30年的教育改革都未能滿足社會與人民的需求。記者許維寧／攝影

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

財務 高教 幼教

延伸閱讀

國教向下延伸到5歲 黃昆輝基金會提10項教育建言

小笠原欣幸分析總統選舉10月民調平均值 若賴清德低於35%棄保恐能成

影／迎戰2024大選 賴清德大喊決戰中台灣、南投是關鍵

總統大選與兩岸關係座談 大陸貿易壁壘調查埋風險

相關新聞

班班有冷氣 42校低碳校園破功

「班班有冷氣」政策上路一年多，新北市公立學校用電顯著成長，去年全年用電量比前年多出逾一千萬度電，導致新北市認證的低碳校園...

爺奶爸媽教科書展 重返1870年的數學課

台灣教科書出版協會主辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」，橫跨百年時光，搜羅清代末年古本及二戰後的統編本、標準本，再到...

補習班稱英檢證書「最好的母親節禮物」 網酸：快幫媽媽報名

許多人為了升學、留學或未來的就業需求，決定報考各類語言檢定證明，坊間也出現許多針對語言檢定考試的補習班。近日，一間補習班的標語寫上「一張英檢證書，就是給媽媽最好的禮物」，引發網友熱議。

總統大選將開打 教團提建言：5歲納國教、高教管制鬆綁

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「邁向公義與卓越的教育十大政策建言」發表記者會，政策建言包括將5歲納入國教、實施免費教育；也...

發電量不能折抵 校園種電失誘因

中央推動班班有冷氣時，一併推行「校校會發電」政策，以填補開冷氣多耗的電量，但多名校長反映，即便學校發電量再多，也無法折抵...

清朝末年這樣教數學 爺奶教科書特展一睹百年前藏書

台灣教科書出版協會主辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」，今（11/3）舉行開展茶會。特展橫跨百年時光，搜羅清代末年古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。