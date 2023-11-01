科普環島列車到台南 QQ球、怪怪飛行器… 學生嗨了！
「2023年台灣科普環島列車」昨底達台南新營站，今從台南站啟動，吸引近700名師生在列車上體驗科學的奧妙。現場安排了14個科普市集攤位，還有科學教室以及科學密室讓學生體驗，讓生活處處是科學。
國科會副主委陳儀莊、南市教育局副局長王崑源、台鐵台南站長林煥堂、成大理學院院長蔡錦俊、成大科學教育中心主任楊毅等人也來參與。教育局表示，台灣科普環島列車繞行全國17縣市，今年首度停靠新營站。科普列車由受過訓的高中生在列車上擔任關主，帶領搭上列車的國小學生一窺科學的奧秘。在成功大學科學教育中心的協助下，台南站也設計了QQ球、怪怪飛行器、氣球火箭、門德西諾永動機、七彩繽紛萬花筒等精彩有趣的科學實驗，希望讓學生體會到生活處處是科學，進而喜歡科學。
教育局副局長王崑源表示，科學素養從小扎根，因此教育局每年都會辦理科學教育營隊，近年結合台師大頂尖科學團隊辦理學生科學營，透過大手攜小手，激發學生的好奇心及實事求是的精神。另外針對專精於科學研究的學生，教育局也與成大及各大專院校合作，辦理科展團隊研討及培訓，同時針對教師辦理科學知能研習，相信持續做、持續投入，可以孕育台南的學生成為未來科學卓越人才。
成大科學教育中心主任楊毅說，科普環島列車是由國家科學及技術委員會所支持的活動，今年邁向第8年，於10月30日從台北車站發車，8節車廂被打造為科學實驗場域，途經17個縣市30個站點，展開為期5天的科學環島之旅，未來會持續協助，讓更多台南的學生可以一起玩科學。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言