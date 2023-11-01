科普環島列車到台南 QQ球、怪怪飛行器… 學生嗨了！

「2023年台灣科普環島列車」昨底達台南新營站，今從台南站啟動，吸引近700名師生在列車上體驗科學的奧妙。現場安排了14個科普市集攤位，還有科學教室以及科學密室讓學生體驗，讓生活處處是科學。

國科會副主委陳儀莊、南市教育局副局長王崑源、台鐵台南站長林煥堂、成大理學院院長蔡錦俊、成大科學教育中心主任楊毅等人也來參與。教育局表示，台灣科普環島列車繞行全國17縣市，今年首度停靠新營站。科普列車由受過訓的高中生在列車上擔任關主，帶領搭上列車的國小學生一窺科學的奧秘。在成功大學科學教育中心的協助下，台南站也設計了QQ球、怪怪飛行器、氣球火箭、門德西諾永動機、七彩繽紛萬花筒等精彩有趣的科學實驗，希望讓學生體會到生活處處是科學，進而喜歡科學。

教育局副局長王崑源表示，科學素養從小扎根，因此教育局每年都會辦理科學教育營隊，近年結合台師大頂尖科學團隊辦理學生科學營，透過大手攜小手，激發學生的好奇心及實事求是的精神。另外針對專精於科學研究的學生，教育局也與成大及各大專院校合作，辦理科展團隊研討及培訓，同時針對教師辦理科學知能研習，相信持續做、持續投入，可以孕育台南的學生成為未來科學卓越人才。