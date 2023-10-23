新課綱壓力大 6成學生學習疲勞

一○八課綱強調通才及適性教育，但兒福聯盟發現，六成兒少課後補習至晚間九時、逾九成三睡不到八小時，長期高壓又缺乏睡眠或休息下，有六成國、高中生出現學習疲勞狀況，因此呼籲家長應多關心學生身心健康，並培養孩子運動習慣，主管機關也應建構完善生涯輔導機制。

兒福聯盟昨舉辦「二○二三年台灣兒少學習狀況調查報告」記者會，調查指出近六成學生需課後補習，逾六成在補習班待到九點、三成一待到十點，若加上二小時以上的在家作業、自習時間，學生每日學習時間已逾十小時，比成人的上班時間更長。

此外，超過九成三學生睡不到八小時，一周運動休息時間不到一小時；國、高中生也面臨各種大小考試壓力，逾半數學生一周考試日期超過四天，考試六天以上更達一成五，「為考試成績而讀書」已成根深柢固學習文化，導致近六成學生出現學習疲勞狀況。

兒盟組織發展處長黃韻璇表示，國、高中生的壓力，百分之七十六點九來自學校課業，百分之六十七點三來自未來前途。一○八課綱於二○一九年八月上路時，希望賦予學生更多學習彈性，讓其適性發展，強調生涯探索和素養能力，只是上路至今四年多，影響兒少心理健康壓力來源仍是課業，學習也出問題。

黃韻璇說，立意良善的一○八課綱反成為學生新的學習壓力來源。首要壓力來源為「製作學習歷程」，占百分之七十六點一，其次為「規畫自主學習」及生涯探索及未來志向。她認為，製作學習歷程等方式，希望幫助學生更認識自己，卻因此發現逾五成學生對升學及生涯規畫徬徨。

台大電機工程系教授葉丙成說，台灣很多家長、師長及孩子對全球趨勢及業界發展並不了解，都以傳統思維認為必須要讀某大學或某科系才會有前途，如今少子化，各行各業都需要人，課業壓力不應該這麼大。

黃韻璇呼籲，父母應多關心孩子日常作息及身心狀況，若發現問題，應給予關心及尋求專業協助，同時多安排家庭戶外活動或鼓勵孩子培養運動習慣，有效減輕學習壓力；顯然一○八課綱制定未能有效釐清學生真實需求及面臨困難，主管機關應重新審視現有輔導課程及機制，投入更多輔導人力資源。