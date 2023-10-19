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高市竟洩漏全市699名特教生個資 黃捷批低級錯誤

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市議員黃捷批，高市教育局竟洩漏全市699名特教生個資，犯了低級錯誤。記者王昭月／翻攝
高雄市議員黃捷批，高市教育局竟洩漏全市699名特教生個資，犯了低級錯誤。記者王昭月／翻攝

高市議員黃捷繼日前質疑民間社團出現資案漏洞後，今在教育部門質詢時再批，教育局發出特教鑑定公文時竟洩漏699位特教生姓名、學校、障別等個資，犯了「低級錯誤」；教育局長謝文斌解釋，因承辦人是新手，會檢討改進。

黃捷說，她接到一些特教老師抱怨，今年教育局突然發出公文要求提供特教生鑑定名單，且指如果不按時間提供，會撤銷特教生資格，「今年的評鑑，到底怎麼了」。

按過去往例，特教生名單提報都有固定時程，家長也都清楚，因此會事先跟醫師排定鑑定時間，但教育局卻突然發出公文，不只用詞強烈，附件還洩漏全市699位特教生個資，簡直犯了低級錯誤。

黃捷也說，除個資洩漏問題外，有老師對特教評鑑也感到十分疲累，他們平常要花很多心力照顧特教學生，平時就已逐漸將相關資料建檔，但每次評鑑前及評鑑當天都需花很多時間準備資料，顯然「疊床架屋」，建議教育局應該行政簡化，讓特教老師有多餘的心力照顧好學生。

謝文斌解釋，由於特教承辦人是新手，後續會進行檢討，同時提醒公文在敘述言詞上必須友善；至於評鑑部分，他很認同特教老師的辛苦，會責成副局長與相關課室研擬簡化改進方式。

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教育局 個資 黃捷

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