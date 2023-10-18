華人無國界教師學會辦理梅園國小公藝之旅 圓一個偏鄉孩子的夢

偏鄉的孩子需要什麼？是課業輔導、是陪伴還是很多的平地美食？華人無國界教師學會聽到特偏學校苗栗泰安鄉梅園國小的孩子們想要感受與平日不一樣的生活願望，特別在10月20日邀集強大的藝術團體進入山區，一圓孩子們的夢想。

由教育學者王淑俐教授籌組的「華人無國界教師學會」長年資助國內偏遠及極偏遠學校，除了人力、物力之外更期待聽聽在地的需求提供學校最需要的幫助，目前已經透過「北極星專案」贊助全國二十幾個偏遠學校或教會。位於苗栗縣泰安鄉的極偏學校--梅園國小五年來一直向學會提出培訓柔道角力隊小選手的計畫，5年來這群孩子們也非常爭氣，分別在中華民國柔道錦標賽、總統盃全國柔道錦標賽、全國中小學柔道錦標賽、中部五縣市柔道錦標賽等均獲極佳成績。而每次團隊到北部比賽無國界總會發動人力到現場充當啦啦隊，讓孩子們感到自己並不孤單，賽會後還會以慶功宴的方式招待孩子們。

今年本學會特別到梅園國小舉辦「公藝之旅」，是因為梅園的高孝麟主任說：「孩子們的期待很簡單，就是帶來跟他們日常生活不一樣的事物。物資捐助對他們的感受不大，他們希望偏向活動性質的體驗，尤其是戲劇或魔術表演。經由本會的張康理事登高一呼，即號召來自板橋、桃園、南投、台南的強大陣容，有職業主持人、鐵肺歌姬、樂團、舞團、魔術師、氣球達人、特技表演、職業香氛講師，活動內容精彩豐富，還有餐廳願意贊助，以及上山外燴精緻美食，讓全校師生盡興享用！

王淑俐教授表示，「無國界教師」是一群來自各行各業的秉持不放棄的精神，透過贊助偏遠地區學校或教會之弱勢孩子課輔、閱讀、寫作、繪畫、音樂、柔道角力、棒球、機器人等社團或課程師資及教材、設備費等，讓偏鄉孩子培養實力，從畏怯到展現自信，不斷創造生命的奇蹟。歡迎大家一起加入，希望透過眾人的力量成就弱勢孩子的快樂天堂。

時間：112年10月20日（星期五）09:00~15:00

地點：苗栗縣泰安鄉梅園國民小學(苗栗縣泰安鄉梅園村2鄰38號)