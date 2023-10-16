影／學校午餐亂象叢生 綠委呼籲制定專法守護學童健康

高中學習歷程檔案上路邁入第5年，已有2屆新課綱畢業生採學檔新制升大學。但不分普高生、技高生，卻愈來愈少考生將學檔作為升學用的備審資料，反而選擇舊制的PDF檔案，尤其技高生更高達6成使用PDF檔。學檔是108課綱重要變革之一，如今執行成效不彰，不僅學生不埋單，記錄學生3年學習歷程的美意也大打折扣。 但不管使用學檔或是PDF檔案，親師生更關心的是大學教授如何審查，究竟使用學檔或PDF檔案在備審成績上是否會不同？尤其PDF檔案不像學檔的課程學習成果會經過高中教師認證，易被質疑真實性，甚至影響評分？

2023-10-16 07:30