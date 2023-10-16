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影／學校午餐亂象叢生 綠委呼籲制定專法守護學童健康
民進黨立委蔡培慧、陳培瑜與中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會今天舉行記者會，指出目前學校午餐並無中央法源依據，期盼盡速制定專法，並由中央統籌及補助各縣市政府，正視校園內學童的飲食健康與教育問題。
蔡培慧表示，目前學校午餐之所以亂象叢生，即是因為沒有母法作為規範，尤其是偏鄉與都市學校有明顯落差。她提出三項建議，第一，學校飲食教育要立法；第二，強化公共採購資訊平台，包含農產品在地化、食材的管理並簡化食物的里程，同時在營養師的配置上針對不同年齡層做相關營養制定；第三，應建立查核機制，包含食材的供應地、營養指標等，也呼籲教育部應積極聽取大家意見並制定專法，一同來守護下一代的健康。
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