獨／世新大數據錄取名單違規 教部祭二招「重罰」曝光

本報今年六月揭露，世新大學今年大學個人申請，藉大數據分析擬出正備取名單供校系「參考」，據教育部日前入校訪視，認定世新大學提供大數據名單的時間點及方式，可能影響審查，未符招生公正、公平及大學招生專業化精神，將扣減該校獎補助款及調減後續申請入學招生名額；世新大學對此暫無其他回應。

為精準掌握學生二階動向，據知情人士透露，世新校方在個人申請第一階段名單公布後，於第二階段面試前，招生單位先請各系所參考校內大數據系統，預先填妥各生在學系間正、備取情形，待系所送交資料後，校方會再透過大數據分析，產出就讀該科系機率較高的名單。該份系統基準包含多所私立大學、國立大學交叉比序，據聞校內還有禮讓順序，但不循簡章評分的作法，恐已大踩招生紅線。

本報掌握，教育部今年八月下旬邀集專家學者組成訪視小組，針對該校學校招生專業化辦理情形、申請入學甄試作業規畫及爭議事項入校訪視。

教育部證實，世新大學提供大數據名單時間點及方式，可能影響審查，未符招生公正、公平及大學招生專業化精神，經糾正並請該校研提檢討報告到部，避免類似情事發生，同時將扣減該校獎補助款，及調減後續申請入學招生名額。

對於教育部祭出減招、扣減獎補助款的雙重重罰。世新大學表示，現正準備申請入學甄試作業相關資料擬陳報教育部，暫無其他回應。

教育部重申，為推動大學辦理招生專業化，各校系秉專業辦理申請入學招生作業，校內行政單位不得於甄試期間干預或影響其專業評分判斷。