崑山科大舉辦弱勢學生慈善感恩晚宴 募得超過370萬元

崑山科大今天公布「扶助經濟不利學生慈善感恩晚宴」募款成果，共募得超過370萬元。校方表示，將妥善規劃善款使用，以扶助經濟不利學生課程學習及就業輔導，善盡社會責任。

崑山科大表示，校長李天祥率主管邀畢業校友及各界善心人士參加感恩晚宴，教師節當天600人奉獻愛心。校友教育基金會安排副總統賴清德、新北市長侯友宜、冠軍麵包師傅吳寶春等簽名酒競標。感謝校友及各界慷慨解囊，讓莘莘學子能安心就學。

為有效使用捐款經費，崑大未直接撥款給學生，而是開設各種輔導課程與提供學習資源，依照學生參與及出席狀況，考核通過才會發放助學金，期許學生在學期間不受經濟不利因素的影響，能將時間投注在學習上，得到更好、更安心的學習機會。

崑大表示，結合教育部補助，發揮公私協力效益，學生能安心就學。自107年至111年平均每年協助約3千人次學生。

李天祥表示，許多同學因家庭變故或受疫情影響，面臨各種困境，為兼顧家計與生活，課餘必須工讀還得勞心家務，，經常內外交迫無法專心向學、追逐夢想。僅111學年度第2學期校內含低收、原住民、身心障礙及特殊境遇、符合申請資格學生約1683人，受輔導補助學生351人、比例達20.86%相當高。

李天祥代表感謝教育部、董事會、校友教育基金會、校友及善心人士支持，一水綠舟莊園暨精湛光學董事長吳俊男無償提供場地，校友教育基金會董事長郭海濱大力支持，相關募集善款將全數用於學生入學、學習輔導及職涯發展等，建立「以學習取代工讀」輔導機制，經濟不利學生得以兼顧課業與生活所需，有機會創新自己，迎向更美好未來。