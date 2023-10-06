崑山科大舉辦弱勢學生慈善感恩晚宴 募得超過370萬元
崑山科大今天公布「扶助經濟不利學生慈善感恩晚宴」募款成果，共募得超過370萬元。校方表示，將妥善規劃善款使用，以扶助經濟不利學生課程學習及就業輔導，善盡社會責任。
崑山科大表示，校長李天祥率主管邀畢業校友及各界善心人士參加感恩晚宴，教師節當天600人奉獻愛心。校友教育基金會安排副總統賴清德、新北市長侯友宜、冠軍麵包師傅吳寶春等簽名酒競標。感謝校友及各界慷慨解囊，讓莘莘學子能安心就學。
為有效使用捐款經費，崑大未直接撥款給學生，而是開設各種輔導課程與提供學習資源，依照學生參與及出席狀況，考核通過才會發放助學金，期許學生在學期間不受經濟不利因素的影響，能將時間投注在學習上，得到更好、更安心的學習機會。
崑大表示，結合教育部補助，發揮公私協力效益，學生能安心就學。自107年至111年平均每年協助約3千人次學生。
李天祥表示，許多同學因家庭變故或受疫情影響，面臨各種困境，為兼顧家計與生活，課餘必須工讀還得勞心家務，，經常內外交迫無法專心向學、追逐夢想。僅111學年度第2學期校內含低收、原住民、身心障礙及特殊境遇、符合申請資格學生約1683人，受輔導補助學生351人、比例達20.86%相當高。
李天祥代表感謝教育部、董事會、校友教育基金會、校友及善心人士支持，一水綠舟莊園暨精湛光學董事長吳俊男無償提供場地，校友教育基金會董事長郭海濱大力支持，相關募集善款將全數用於學生入學、學習輔導及職涯發展等，建立「以學習取代工讀」輔導機制，經濟不利學生得以兼顧課業與生活所需，有機會創新自己，迎向更美好未來。
教育部107年起推動大專校院建立外部募款基金，包括向企業、校友、社會大眾、基金會等單位募款，更以募款淨額對等補助方式提供學校補助。崑大強調募款都依規定，完全用於扶助經濟不利學生課程學習及就業輔導，讓弱勢學生獲得更好教育環境。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言