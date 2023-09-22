特教職務加給凍漲32年 教團要求依物價指數調整

九月中旬行政院通過「基本工資調整」方案，同日也通過衛福部明年元旦起因應消費者物價指數（CPI）波動，調增社福津貼給付。但有特教教師和全國教育產業總工會陳情，指特教職務加給32年來均無調整，不是只有導師加給凍漲，特教加給凍漲更久。

全教產表示，「特教職務加給」前身為「特教津貼」，104年行政院公布教師待遇條例後，特殊教育津貼名稱已成歷史名詞，特教加給則取得法源；而106年通過「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」，其中第三條又定義「教師實際擔任與特殊教育有關之特定工作者」支給特殊教育職務加給。

但全教產表示，無論是特教津貼時期或早年的特教職務加給，32年來均凍漲，始終維持在1800元，未曾調整。

有教師指出，帶領「0.5資源班」（疑似生）特教老師沒有導師加給，而特教加給則32年未調整，尤其學校只有一位特教老師，全校特教業務均落於一位教師身上、業務更多，但加給卻無法依消費者物價指數調整，質疑太不公平、太不合理。

全教產表示，政府自2012年起建立社福津貼調整機制，明定每四年參照消費者物價指數成長率，調整各項主要社福津貼給付額度。建議政府也應依消費者物價指數成長率，調整32年來均凍漲的特教職務加給，維護特教師應有的權益。