批2030雙語政策時間不對 柯文哲：師資不足做不到 別老是喊口號

全國教師工會總聯合會今天舉行2024總統候選人教育論壇，邀請民眾黨總統參選人柯文哲對談教育議題。柯文哲表示，2030雙語政策師資不足，根據新加坡經驗需28年才能落實，政府稱2030的依據何在？且若師資不足，做不到就是做不到，不要老是喊口號。

柯文哲今天出席全教總「2024總統候選人教育論壇」，針對如何落實教育公共化、改善「反重分配」現象提出看法。柯文哲表示，教育過去被視為是窮人翻身的最後管道，但據北市統計，國中教育會考升學排行前十名的國中僅一間是公立學校，可見台灣教育資源分配不均，以致於無法透過教育消弭貧富差距。

柯文哲說，會考台北市得Ｃ級考生約11%，正好和無法取得網路資源的百分比雷同，教育需致力推動E化，也可稱之為網路人權。學生要有網路學習才能翻身。

全教總也針對雙語政策亂象提問，柯文哲表示，沒有配套措施根本不可能達成2030雙語政策，先前請教過新加坡教育部長，新國部長認為雙語涉及國家文化重大改變，需要28年時間，而政府卻稱2030就要落實依據何在？雙語要推，但時間點不對。

柯文哲說，政府應務實面對問題，「不是一個口號在那邊喊」，先釐清2030雙語政策需多少師資，否則做不到就是做不到。

針對高等教育學用落差與產業低薪現象，全教總也向柯文哲提問，是否能提出對學生、產業、學校三者均有利的政策？柯文哲說，主張大學調漲學費。大學20多年來學費凍漲不合理，該漲就應該漲，不應為齊頭式平等拖垮競爭力，但若學費調漲，弱勢生則應由政府補助就學。

柯文哲也說，國內缺工和低薪代表科系調整有問題，眼下是缺人的科系應增加，但也要思考AI發展帶來的學科、職場衝擊，如未來AI可更精準判讀Ｘ光，預計5年後將改變醫學人才需求，「該做的現在就要做，不要到時候一堆人失業。」

此外，今年7月軍公教退撫新制上路，全教總也詢問柯文哲，能否仍諾當選後擔負起公教人員雇主責任，依精算結果編列預算足額撥補，以杜絕二次年改。

柯文哲也說，退休制度過去沒有關注到人口結構改變，政府應該提升基金收益率，不能失信於民；現有的舊基金政府應該撥補，讓退休基金永續，新基金也應該積極提高報酬率。也支持軍公教調薪應參照相關經濟數據，軍公教待遇審議委員會應納入公、教、警、消等相關代表。