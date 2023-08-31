特教生不難懂！南市創舉教學 開發普師特教增能平台
為落實CRPD宗旨以確保身心障礙學生能不受歧視地擁有平等機會接受教育，台南市教育局建置「普師特教專業增能平台」，今宣布9月1日上線，積極協助教師提升特教專業知能，強化對特教生的理解，並增進教師融合班級的經營技巧與因應策略。
市長黃偉哲表示，教育機會均等是市府的努力目標，教育局透過「普師特教專業增能平台」，為所有班上有特教生的普通班導師，提供個別化專業資源及特教支持，解決老師面對特教生的無助感，為特教生的學習與成長注入一股專業動能，強化以融合教育為主流的教育安置模式，是值得肯定的創舉。
教育局長鄭新輝說，全市身心障礙學生6千多名，其中就讀學校普通班並接受資源班服務的學生占九成，導師如何班級經營及教學挑戰為教育重要議題。為提供普通班導師能即時增長特教知能，研發普通班教師特教專業增能平臺，最大的特色是導師以OpenID登入平台，即可立即掌握班級特教生及其障礙類別，平台上也提供各障礙類別的研習課程連結，便於老師點閱線上研習課程，提升有利於指導該類別學生所需的特教知能。
此平台可提供班級導師不受時間與空間限制、自主選取進修課程，此外，也提供教育局印製的特教支持手冊、特教輔導團製作的宣導影片、操作手冊、Q&A以及線上問卷等，讓導師們反映教學現場的需求及待協助協助解決的問題。
教育局表示，特教法修法於今年6月公布施行，希望透過此平台，提供教師專業知能、落實融合教育，使身心障礙學生得以充分發揮其潛力、尊嚴及自我價值，發揮特教「零拒絕」的精神，展現共融社會樣態。
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