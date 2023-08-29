代理教師領不到40K　教部：不具教師證研究加給打八折

明天（8/29）中小學將開學，但雙北學校仍找不到代理教師。全國教師工會總聯合會今（8/29）召開記者會，學校長年仰賴代理教師，但其學術研究費和起敘則因是否具教師證、修讀教程有別，差別待遇導致部分代理教師薪資恐未達4萬，工作權益低落。教育部則回應，代理教師未具備教師證，學術研究加給打八折。

教師待遇分為本俸和學術研究加給，全教總高中委員會主委林金財表示，於專任教師敘薪辦法時期，即明定教師起敘需視是否修讀教育學分，而有170至190薪額起敘之別；待教師待遇條例實施，又規定中小學教師以學歷起敘，但也規定未具備代理科別合格教師證者，學術研究加給需打八折。

林金財舉例，同樣是大學畢業代理教師為例，具合格教師證以190薪點起敘，無合格證但修讀過教程者則為180，兩者皆無則從170薪點起敘，後兩者不只學術研究費打八折，本俸則最多短核1430元，和前者薪資差距高達6千元。一學士學歷教師若不具備教師證、未修過教程，薪資恐未達4萬元，影響教師權益。

教育部則回應，依「中小學代理教師待遇支給基準」規定，中小學代理教師待遇包括本薪、加給及獎金支給，比照專任教師規定；但未具代理類科別合格教師證書者，學術研究加給按相當等級專任教師八成數額支給。

教育部也說，有關各縣市學校代理教師聘任事宜，已請各縣市積極掌握協助，教育部已建置教育人才庫平台提供各縣市與學校使用。