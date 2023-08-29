代理教師領不到40K 教部：不具教師證研究加給打八折
明天（8/29）中小學將開學，但雙北學校仍找不到代理教師。全國教師工會總聯合會今（8/29）召開記者會，學校長年仰賴代理教師，但其學術研究費和起敘則因是否具教師證、修讀教程有別，差別待遇導致部分代理教師薪資恐未達4萬，工作權益低落。教育部則回應，代理教師未具備教師證，學術研究加給打八折。
教師待遇分為本俸和學術研究加給，全教總高中委員會主委林金財表示，於專任教師敘薪辦法時期，即明定教師起敘需視是否修讀教育學分，而有170至190薪額起敘之別；待教師待遇條例實施，又規定中小學教師以學歷起敘，但也規定未具備代理科別合格教師證者，學術研究加給需打八折。
林金財舉例，同樣是大學畢業代理教師為例，具合格教師證以190薪點起敘，無合格證但修讀過教程者則為180，兩者皆無則從170薪點起敘，後兩者不只學術研究費打八折，本俸則最多短核1430元，和前者薪資差距高達6千元。一學士學歷教師若不具備教師證、未修過教程，薪資恐未達4萬元，影響教師權益。
教育部則回應，依「中小學代理教師待遇支給基準」規定，中小學代理教師待遇包括本薪、加給及獎金支給，比照專任教師規定；但未具代理類科別合格教師證書者，學術研究加給按相當等級專任教師八成數額支給。
教育部也說，有關各縣市學校代理教師聘任事宜，已請各縣市積極掌握協助，教育部已建置教育人才庫平台提供各縣市與學校使用。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言