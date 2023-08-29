新聞眼／輔導跟不上 難解校園霸凌痛點

一名高中生疑遭師長霸凌後輕生，換來教育部修正「校園霸凌防制準則」補破網；不過，教部為趕在開學前交出「暑假作業」，可能愈補愈大洞。關鍵定義愈改愈模糊，相關條文也難看出強化「輔導先行」的立場，連應為重要配套的學生輔導法都只聞樓梯響，一旦輔導人力跟不上校園需求，空有理想的修正草案仍難解校園霸凌痛點。

今年三月中旬，教育部在社會各界壓力之下，沉重地按下修法啟動鍵，展開多場霸凌、解聘辦法諮詢會議；學者專家及教師、家長、校長、兒少團體皆為諮詢對象。看似面面俱到的修正草案，由教育部委託北部某國立大學法律學者操刀，與會團體一度懷疑被當成橡皮圖章，因為連會議紀錄都未公開。

教育部版的霸凌草案預告後，證實各界質疑非空穴來風。教部宣稱已召開四場公聽會蒐集各界修法意見，殊不知相關公聽會形同閉門會議，報名連結也僅發給特定對象，難納親師生意見，無怪乎兒權團體、跨黨派立委站出來齊聲抗議。

根據本報掌握公聽會資料，首場名稱為「大專及地方縣市政府承辦人員霸凌研習（含公聽會）」，第二場是在全國大專學務長會議由律師講述「淺談校園霸凌防制準則建議修法草案（含意見蒐集）」，第三場於劍湖山飯店舉行「防制霸凌南區校長研習會（含公聽會）」，最後一場才開放民間團體報名，且設人數上限，使公聽會成為「政令宣導」。

校園是教育與學生生活的場域，每一次互動與衝突，背後都有其脈絡，教育部耗時近半年研修法案，只是將霸凌防制準則「司法化」，重調查、輕輔導下，校園恐淪為法院；真正攸關學生輔導的條文與配套卻寥寥無幾。

尤其今年初拋出學生輔導法的討論，仍卻未見草案預告，更反映眾多應與校園霸凌同步修正的法令跟不上腳步，最終完成霸凌草案修法只是做半套罷了。