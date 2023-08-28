中原大學籌設資安碩專班獲准 明年8月招生培養專才

因應台灣重視國家資通安全防制，中原大學今天表示，為配合政府推動國家資通安全發展方案，資訊工程系籌設資訊安全與科技犯罪偵查碩士在職專班，獲教育部核准，將在明年8月的113學年度起成立，培育未來具跨域思考的資訊安全與科技犯罪偵查專才。

隨著網路與資訊科技快速發展，科技犯罪造成偵查與蒐證困難度提升，如果結合資安入侵技術，將帶來治安隱憂，資安技術研發與資安人才培育，成為各國政府施政重點，中原大學成立資安碩專班，決定整合校內資通安全、人工智慧、大數據分析、物聯網等相關領域師資，培育資安與科技犯罪偵查專才，提升國家資通安全。

該校資訊工程系主任朱守禮表示，資安事件與高科技犯罪事件快速成長，資安、資通訊、科技犯罪偵查專業人力需求增加，設立資安與科技犯罪偵查碩士在職專班，提供警務國安人員、資安人員與犯罪偵查相關人員適當的在職進修碩士學位管道。