霸凌草案挨批重調查、輕輔導 兒權團體憂校園變法院

教育部日前公告校園霸凌防制準則修正草案，多個兒權團體及立委今召開記者會，認為部版草案「重調查、輕輔導」，儘管肯定教育部將霸凌定義擴大認定，新增一次性肢體暴力等條文，卻也暗藏諸如「超出一般社會通念」、「情節重大」、「非有正當理由」等模糊文字，恐怕是越改越模糊，甚至讓校園淪爲法院，呼籲應召開公聽會凝聚社會共識。

校園霸凌防制準則修正草案預告期至8月31日為止，兒福聯盟今天與立法院兒少權利促進會委員王婉諭、洪孟楷、陳培瑜、陳琬惠，以及人本文教基金會、台灣少年權益促進聯盟召開記者會，針對部版校園霸凌防制準則修正草案，點出草案三大隱憂，並提出修正建言。

兒盟執行長白麗芳表示，生對生霸凌不管成立與否，孩子就是遇到困難，因此要談「輔導先行」，但整份草案卻有五成條文在談調查，僅14%、6條文在談輔導，尤其霸凌定義擴大認定，且部分條文定義不清，就怕「開口變大」，既有教學現場人力卻不足，反讓學校面臨更多困難。

人本基金會執行長馮喬蘭則表示，一旦將調查與調解流程，擺在輔導前頭，「誰會相信輔導優先？」她也憂心，未來將自人才庫遴聘調查人員，但調查人員能否掌握敵意環境、事情脈絡，還是只看責任大小、判決輕重，反而會把校園變法院，不重視學生輔導。

台少盟理事長林月琴也說，生對生霸凌案應採輔導先行，師對生霸凌案涉及不適任教師，調查應明確，但教育部草案反而強化了調查。

立委王婉諭表示，除了既有霸凌「持續性」定義，未來也新增一次性的身心暴力、網際網路，肯定教育部擴大處理，但一次暴力非霸凌只要超過「社會通念可忍受」就準用，社會通念程度定義非常模糊，無法解決現在「持續性」的模糊現況。

王婉諭也提到，過去處理疑似校園霸凌事件，經常收到教師提及程序繁複，要耗費人力及經費，尤其校園教學、行政業務繁雜，未來若「重調查」，教育部也應考量人力及調查經費。另應召開公聽會廣納基層意見。

立委洪孟楷表示，霸凌準則應有清楚定義，避免模糊空間各自解讀，就怕未來看到中央、地方互相推卸。另外，輔導工作應落實，才能從根本照顧到被霸凌者。但他也說，該修正草案是千呼萬喚始出來，但應避免淪為「暑假作業」而倉促上路，應邀集各界有公聽會，凝聚意見後再推出。

立委陳培瑜則說，各界在意輔導端功能弱，前陣子衛福部的諮商方案也接近額滿，顯見學生心裡困境需要「樹洞」，更期待教育部儘速將「學生輔導法」修正案送進立法院，讓立委能為學生家長建立輔導後盾。

教育部學務司長吳林輝表示，諮詢會議中各方針對「持續性」意見有不同看法，後期決議寧可保留霸凌持續性定義，並另立一條一次性定義「這是一個困難的決定」。他表示，法案預告到8月31日，蒐集意見後會慎重處理。但他也澄清，學校目的是辦教育，不該讓學校成為司法調查單位，霸凌防制準則上路多年，也累積諸多函示及ＱＡ，草案內容感覺調查條文變多，但其實是客製化，都是再三斟酌有幫助各界釐清，能確保學生權益避免衍生爭議。

至於草案模糊空間多，吳林輝坦言，定義很難寫的太清楚，「有很多東西是脈絡的問題，無法說清楚」。他表示，條文應簡潔易懂，有些不足處仍要透過案例研討、人才培訓，盡量建立起適合所有人的遊戲規則與尺度。