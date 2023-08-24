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數十所國高中 開學確定沒交通車

聯合報／ 記者趙宥寧周湘芸／台北報導
誰來開車？ 由於遊覽車駕駛的缺工狀況嚴重、駕駛年齡限制等因素，導致數十所國、高中於九月底前，無交通車可搭。記者黃仲裕／攝影
誰來開車？ 由於遊覽車駕駛的缺工狀況嚴重、駕駛年齡限制等因素，導致數十所國、高中於九月底前，無交通車可搭。記者黃仲裕／攝影

高中以下學校將於下周三開學，各地皆傳因駕駛缺工、資格限制嚴等，導致學校交通車流標，本報獨家掌握教育部近日多次邀及相關單位開會，研議將國、高中交通車駕駛年齡，自六十五歲放寬至六十八歲，但教學現場意見分歧，業者也坦言已來不及，數十所國、高中於九月底前，確定無交通車可搭。

本月卅日是高中、國中與國小開學日，但台灣深陷大客車駕駛荒，加上國旅於疫後復甦，遊覽車業者寧願接國旅團，不願接標案價格低、賠本的學校交通車業務，導致多所國、高中的學生無交通車可搭。此外，公路總局雖開放一般大客車駕駛年齡，從六十五歲延到六十八歲，但教育部不願開放延齡，交通車齡得為五年內的車，更是重中之重。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，教育部尚未同意放寬車齡及延齡駕駛，因少子化，交通車坐不滿，業者每日開兩趟車，收入僅一千八百多元，一個月就賠三萬多元，但包車一天就可收五、六千元，業者更不願投標。據他了解，全台數十間集中在都會縣市的國、高中，九月底前確定無交通車，且高中職的比率最高。

為解決此問題，教育部近期研議，擬讓載運國、高中生的第二類學生交通車，經公開徵求無符合駕駛人六十五歲以下者，將放寬年齡至六十八歲，但應符合體格檢查、認知功能測驗、無失智症證明等相關規定；校外教學車輛，擬不再以五年內車齡作為單一考量，將另訂學生搭乘安全配套措施。

全國中小學校長協會理事長張信務支持有條件開放延齡駕駛，但國小、幼兒因反應能力較慢，建議維持現行規定，新莊高中校長謝金城也認為應慎重思考。全國家長團體聯盟理事長蕭東原則同意「有條件放寬」，但應逐年再限制條件，例如今年車齡放寬至五年，逐年降為四年、三年；駕駛年齡於三年後也應回復為六十五歲的限制。

教育部強調，相關討論是在符合學生安全與學校運作實務下，並非放寬，而是做更明確條件規範。目前除邀集交通部及遊覽車客運商業同業公會研商外，也持續向教師團體、家長團體、兒少團體及校長團體蒐集意見。

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教育部 遊覽車

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