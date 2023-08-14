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IBDP全球18萬考生僅179人滿分 楊日茵奪冠成台灣罕見學霸

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獨／18萬考生179人滿分 楊日茵IBDP奪冠成台灣罕見學霸

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國際文憑大學預科IBDP放榜，全球18萬名考生中，僅有179人滿分，新竹縣康橋國際學校高中部學生楊日茵就是其中1人。記者黃羿馨／攝影
國際文憑大學預科IBDP放榜，全球18萬名考生中，僅有179人滿分，新竹縣康橋國際學校高中部學生楊日茵就是其中1人。記者黃羿馨／攝影

國際文憑大學預科（IBDP）放榜，全球18萬名考生中，僅有179人滿分，新竹縣康橋國際學校高中部學生楊日茵就是其中1人，也是台灣罕見的滿分學霸。她也不私藏分享學習密技，從小培養流利的外語能力是關鍵，勤做筆記也讓她應試無往不利，她也將赴美攻讀美國加州大學洛杉磯分校經濟系，盼能發揮所長、服務社會，成就最好的自己。

學界人士指出，IBDP課程被全球教育界認可為「最高學業水準的教育項目」以及「最有影響力的國際化課程」，世界超過3000所海外知名大學承認IBDP文憑，包括英國的劍橋、牛津大學，美國的哥倫比亞、普林斯頓、耶魯、加州大學等，修畢IBDP並通過高三結束前的全球大會考，對於申請海外大學會有相當大的優勢，更有機會折抵學分，比一般生提早完成大學學業。

如何考取IBDP滿分？楊日茵說，她上課時認真聽講、勤作筆記，她不使用傳統表格式記錄，也不會逐字逐句抄寫，而是先「理解」後才把關鍵字抄寫下來，養成「理解優先，抄寫在後」，若來不及記下，她也會拍下上課內容，再反覆聆聽課堂錄音，並強調就要當天完成筆記並複習，確實將上課內容內化為自己的知識。

不僅如此，楊日茵生活也非常自律，每天放學後固定先運動再讀書，絕不熬夜、準時睡覺。她表示，學習之餘也需要調整步調和充分紓壓，因此她廣泛參加社團活動，讓大腦休息，她也喜歡素描和烘焙，「有些困境會在學習以外的地方獲得解答」，同時她也熱衷公益，成為弋果美語公益大使及國際扶輪社志工。

此外，她從幼兒園到國中階段，接受弋果美語浸潤式美語教學，多次參加全美語冬、夏令營、NASA海外遊學等，並從外籍教師學習不同的文化，開啟全球視野。楊日茵2021年於美國學術十項全能中拿下團體中最高個人總分，同年在夏季AEBS全球領導力計劃中獲得最佳學生獎，近來在美國大學入學考試（SAT）也考取1550分（滿分為1600）。

楊日茵說，她上課時認真聽講、勤作筆記，並強調就要當天完成筆記並複習，確實將上課內容內化為自己的知識。記者黃羿馨／攝影
楊日茵說，她上課時認真聽講、勤作筆記，並強調就要當天完成筆記並複習，確實將上課內容內化為自己的知識。記者黃羿馨／攝影
若來不及記下，楊日茵也會拍下上課內容，再反覆聆聽課堂錄音，並強調就要當天完成筆記並複習。圖／楊日茵提供
若來不及記下，楊日茵也會拍下上課內容，再反覆聆聽課堂錄音，並強調就要當天完成筆記並複習。圖／楊日茵提供
楊日茵從幼兒園到國中階段，接受弋果美語浸潤式美語教學，多次參加全美語冬、夏令營、NASA海外遊學等，並從外籍教師學習不同的文化。記者黃羿馨／攝影
楊日茵從幼兒園到國中階段，接受弋果美語浸潤式美語教學，多次參加全美語冬、夏令營、NASA海外遊學等，並從外籍教師學習不同的文化。記者黃羿馨／攝影
楊日茵也喜歡素描和烘焙，認為「有些困境會在學習以外的地方獲得解答」。圖／楊日茵提供
楊日茵也喜歡素描和烘焙，認為「有些困境會在學習以外的地方獲得解答」。圖／楊日茵提供
楊日茵認為，學習之餘也需要調整步調和充分紓壓，她也非常喜歡素描。圖／楊日茵提供
楊日茵認為，學習之餘也需要調整步調和充分紓壓，她也非常喜歡素描。圖／楊日茵提供
楊日茵養成「理解優先，抄寫在後」，確實將上課內容內化為自己的知識。圖／楊日茵提供
楊日茵養成「理解優先，抄寫在後」，確實將上課內容內化為自己的知識。圖／楊日茵提供
楊日茵說，她上課時認真聽講、勤作筆記，她不使用傳統表格式記錄，也不會逐字逐句抄寫，而是先「理解」後才把關鍵字抄寫下來。圖／楊日茵提供
楊日茵說，她上課時認真聽講、勤作筆記，她不使用傳統表格式記錄，也不會逐字逐句抄寫，而是先「理解」後才把關鍵字抄寫下來。圖／楊日茵提供

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