新108課綱素養難落實 學生建議減少課本敘述、批判舊價值
學生團體EdYouth於今辦理「這次換我說！108課綱高中職論壇」，邀請高中生發表教育現場見聞，並於下半場舉辦「教育現場真心話」。
學生認為，新課綱強調的素養精神其實難以運用於生活中，建議應減少課本敘述內容，加深議題討論、介紹；甚至批判文章的舊價值，做有意義的事才能讓課本活化。
學生林安恬指出，近期可以看到部分明星高中、大學仍爆發性別或族群歧視案，可見學生並沒有辦法對新課綱欲強調的素養精神心領神會，並帶入生活應用。
林安恬建議，應該減少課本敘述內容，將多餘時間、空間用於加深議題介紹或討論，甚至可以批判文章的舊價值。學生陳宜昇也說，現在的學生被要求在時間有限下做更多事，而課本的編排更是什麼都想要，但實則應該依循核心價值精簡，否則學生的負擔量太大，沒辦理解知識的意義。
陳宜昇建議，應該從課本出發、加深議題介紹，才能讓知識活化並做出有意義的思考；林安恬也指出，現在課本的內容不少都和現實社會價值抵觸，不應該再奉為圭臬，但可從《台灣通史》一書傳遞的史觀出發，探討該書是否對原住民族群不友善，引領學生思索。
林安恬也認為，現在的課本仍不脫條列式的背誦，如將可深入討論的族群議題簡化為一對一的介紹、扁平概念，背誦只會讓學生無法深度思考，便無法理解多元族群在社會上的運作。
由學生洪綱霆、何柏霖組成的學生團體「蒔青」則指出，即便新課綱強調適性揚才，但社會仍青睞可以賺錢的學系，或將大學是為職業養成班，如就讀電機系便可到半導體大廠當工程師，而教育現場更常忽略學生的志向，學生就讀無興趣的科系，最後只好休學、重考。
蒔青也認為，很多高中將生涯規劃課程放在高一，其實學生剛從國中畢業，還沒想到這麼多，建議生涯規劃應該改為每學期均有，符合學生持續滾動進行的生涯規劃。高一可以偏向介紹班群介紹，高二做班群探索，高三則可以是校系選擇或出國等規劃，或引導學生達成心中的目標。
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