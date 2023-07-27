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教部拍板！學生團保費確定不調漲 每人維持新台幣525元

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國近300萬名學生與幼童皆有團體保險，教育部國教署今天表示，112學年度學生保險費確定不調漲，個人保險費仍維持每人新台幣525元。示意圖。聯合報系資料照
全國近300萬名學生與幼童皆有團體保險，教育部國教署今天表示，112學年度學生保險費確定不調漲，個人保險費仍維持每人新台幣525元。示意圖。聯合報系資料照

全國近300萬名學生與幼童皆有團體保險教育部國教署今天表示，日前邀集具有獨立性的精算、財務、醫學、保險、法律專業人士、家長代表、學生代表及機關代表，基於本保險立法精神在於減輕照顧全體學生家庭經濟負擔，並考量疫情與對社會經濟影響後，決議112學年度學生保險費不調漲，個人保險費仍維持每人新台幣525元，持續守護全台學子。

為建立112學年度學生團體保險完整執行機制，教育部6月份召開「高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險保險費審議會」。會中針對本保險保險金額、給付責任、給付範圍及事務費等項目逐一審議，並委託專業機構實施評估，審酌保險費收支平衡及遞延理賠規定等因素。

國教署表示，會中決議，考量疫情與對社會經濟的影響，112學年度學生個人保險費仍維持每人新台幣525元，倘未來保險費不足因應理賠時，由教育部依法編列預算支應；另有關112學年度行政事務費，原承攬國泰人壽保險股份有限公司同意依契約條款規定，以「原契約條款及單價」後續擴充方式，辦理112學年度行事務費採購案，延續優質理賠品質，共同守護學子的安全。

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