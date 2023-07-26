獨／校園求職陷阱再一樁 公校「鬧教師荒」遭爆扣代理師證件正本

今年中小學專任教師缺額大爆發，但教學現場仍需要代理教師，私校專任教師又因少子化爆發逃難潮，不少學校怕開學開天窗，竟不惜違法「綁老師」。有私校向教師收取就業保證金，近日有國立高中也被爆料要求代理教師在報到時繳交學經歷證件、合格教師證書正本，並由校方代管至10月1日才歸還，此條款恐已觸犯就業服務法。有教團憂心，這只是冰山一角，呼籲相關單位徹查違法學校。

近來是代理代課教師甄選季，但今年光六都就開出超過1500名專任教師缺，卻導致儲備教師人才大量流失，各校掀起代理教師荒，招考亂象頻傳。桃園市本月初才開罰二所違法向教師收就業保證金的私立學校，國立華僑高中日前在臉書「靠北教甄」遭點名，該校代理教師甄選簡章中，要求錄取教師報到時要繳交學經歷證件、合格教師證書正本，無條件由校方代管至今年10月1日才歸還，遭控違反就業服務法。

一名近年曾遭華僑高中扣證件的教師透露，當年同時考上北部另所高中代理缺，經評估勞動條件決定赴華僑任教。他說，當時收證件正本未開收據，發還正本簽收證明由學校留存，推測是人事主管換人後作法有改，但甄選簡章中的違法文字，至今仍未根除，每年甚至還會更新日期。

對此，華僑高中校長鄭文洋受訪時語氣詫異，指從未聽聞過此事；該校人事室則否認扣押代理教師證件，之所以有此規定是有提敘考量，但查驗完畢後就會還給教師。另也提到，依據就服法規定，是不得違反求職人或員工意願，留置其國民身分證、工作憑證或其他證明文件，但老師都是願意提供的，也不構成違反意願的條件，但既然外界有疑慮，之後會移除此規定。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，今年代理缺大爆發，可預期是代理教師選學校，不是學校選教師，雖理解學校想提早確認教師的做法，但應以鼓勵代替強迫，就怕這案例僅是冰山一角，呼籲教育主管機關盤點各校教甄簡章，各地勞動機關應徹查違法學校，避免教師誤觸求職陷阱。

教育部表示，該校實務上僅影印或掃描個人身分證件，無留置正本，為避免爭議，將請該校檢討修正甄選簡章。另也允諾，將持續督導各地方政府及學校，維護教甄公平、公正及公開原則；新北勞工局則說，已向校方提醒簡章有違法疑慮。