避免無學校可讀 教育部研擬預警學校不得參與分發安置

本報日前報導，教育部統計108至112年間統計，共計7所大專校院確定停辦並進入分發，逾1200名學生受安置，但卻出現部分協助安置的學校短短幾年間亦退場，學生若未如期畢業可能面臨二度安置窘境，又或連讀兩校都退場，影響學生學經歷。教育部近日則預告修正相關辦法，若學校已為預警學校，將不得擔任分發學校，避免學生面臨再次分發的狀況。

根據教育部規定，若學校停辦退場，辦理學生分發作業時，除了選定與停辦學校同一或臨近縣市之同級、系（所）群科學校為原則，另為維護學生就學權益，則不得選定「專案輔導學校」，並以經營穩定者優先。

不過實務運作時，儘管分發當下安置學校非專輔學校，卻出現過幾年仍被列專輔的情況，如109年稻江管理學院為例，當年承接安置學校卻有本月底即將停辦的台首大，以及明年七月停辦的大同技術學院。

無獨有偶，108學年分發的南榮科大，安置學校亦包括明年將退場的環球科大、大同學院和東方設計大學。等於學生好不容易受安置，但安置學校短短幾年間亦退場。

為了避免二度安置的狀況，教育部近日公告擬修正「專案輔導學校停止全部招生後停辦時仍在校學生分發辦法」第四條，為了維護學生受教權益，避免分發學生面臨二度分發的狀況，並符合實務運作，增訂私立高級中等以上學校退場條例第五條規定，「預警學校」不得為分發學校。

由於該草案有實務上的急迫性，因此教育部縮短公告時間為14日，目前仍在徵詢各界意見。修正說明也提到，分發學校以校務經營穩定為原則，目前預警學校面臨部分問題待改善，如財物惡化、師資質量不符規定等，校務較不穩定，因此實務上選定分發學校時建議排除預警學校。

根據私校退場條例，若學校財務惡化有影響正常營運的疑慮，或最近一學期維護學生受教權益檢核結果不通過、學校合格教師比率未過半，都可能被列為預警學校。目前教育部僅依法公告專輔學校名單，預警學校則未公告。