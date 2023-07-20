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大慶商工多媒體動畫班受歡迎 被公告停招仍29生要入學被勸退

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大慶商工創校一甲子，明年８月1日起將停招。記者簡慧珍／攝影
大慶商工創校一甲子，明年８月1日起將停招。記者簡慧珍／攝影

112學年度彰化區免試入學本（7）月11日放榜，有29名考生填選就讀明年將停招的私立大慶商工，校方接到錄取名單，一一去電和家長、考生說明，有些原本堅持入學的學生態度軟化，目前29名考生都願意改到別的學校就讀。

大慶商工因財務狀況不佳被列專輔兩年沒改善，教育部公告112學年底，也就是明年8月1日起停招，但仍在免試入學分發學校之列，結果29名考生志願落點在大慶商工，其中5人表達即使明年停招也願意先入學的意願，彰化縣政府、彰化區免試入學委員會和大慶商工連忙會商，請學生別入學。

大慶商工今天表示，大慶2013年增設多媒體動畫班，頗受學子喜愛，29名選填就讀大慶的絕大多數是想進入這一班，不過校方去電和家長、學生說明學校現況，強調為了學生權益，即使只有一學年，如能招生成班當然會開班，若人數達不到開班標準就不會開班上課，家長和學生要三思。

經過校方說明，29名考生都沒報到，其中5名考生原本希望入學，經縣政府教育處協調，同意到別的學校，另有兩名特殊生也轉介到鄰近高中職。大慶商工現有一升二、二升三學生約675人，校方今天掛保證二升三的學生只要沒轉學，符合修業規定，都能拿到畢業證書。

縣政府教育處表示，彰化縣國、私立的高中職校管理權責單位是國教署，考生被分發到大慶商工，還是須由國教署決定處理方式，但縣政府與彰化縣免試入學委員會會合作解決相關問題，一般處理方式有三種，分別是學生自行尋找其他私校就讀、改報名實用技能班和報名免試入學續招。

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免試入學 國教署

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