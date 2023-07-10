台中高中生輕生案調查報告 市府退件家長未知悉內容

台中男高中生疑遭師長霸凌輕生；校方6月26日函報霸凌調查報告給台中市府教育局，教育局以調查未詳盡，7月4日退件，家長透過人本基金會表示，至今未收到報告，不合理。

台中市某高中生疑遭師長霸凌今年2月輕生，校長解職、回任教師，前學務主任停聘3個月，復職後是否暫停職務，校方研商後決定；6月26日校方函報霸凌調查報告給台中市教育局，教育局審閱後，認為仍有部分內容調查未詳盡，7月4日退回學校，要求重啟調查，並且要求校方調查務必詳實。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑今天告訴中央社記者，6月底，家長多次詢問霸凌案調查報告，但截至教育局退件，家長都未收到報告。

曾芳苑指出，學校已開過教評會，前學務主任因未解聘，移送考核會，考核會啟動時行為人已看過報告內容，但申請人卻未能看到，明顯不合理，恐影響申請人若對調查內容有疑慮，可提申復的權益。

台中市議員、市議會教育文化委員會召集人張家銨指出，依據校園霸凌防制準則，霸凌調查小組在調查完畢後應將調查報告提交教育局並同步提供申請人。教育局在7月4日退回學校調查報告，而申請人至今尚未收到學校報告。

張家銨表示，學校明顯違反校園霸凌防制準則，讓人懷疑是學校、還是教育局想以拖待變，等社會輿論過去，讓這件事就這麼算了。

市府教育局透過文字稿回應，高中疑校園霸凌事件行為人，除前學務主任外，包含教官，非學校所屬人員，學校函報調查報告至教育局，審閱後仍有若干外界關注事證及疑點有待釐清，7月4日退請學校重啟調查；若申請人想在學校案件處理完畢前知悉調查報告內容，得依行政程序法程序，向學校提出相關申請。

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