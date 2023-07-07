服役就學3+1挨批囫圇吞棗 李家同：傷害國家競爭力

教育部「3+1」政策引起討論。清華大學榮譽教授李家同表示，中研院前院長吳大猷曾因應二次大戰後科技加速發展，認為大學生應將修業年限延長至五年，但教育部卻推出「3+1」服役加修業政策，很多學生只要在大學學習三年即可畢業，學生只能在三年間囫圇吞棗，到了職場後才發現基本學識不足，對國家造成的傷害才真正應該注意。

李家同表示，近日碰到一名清大電機的學生自述沒有完全搞懂所學的知識，頂多懂得利用公式，但對於公式的來源多半是一知半解。不只電機系有這種現象，幾乎所有理工學生都面臨同樣的問題。要使物理系的學生完全搞懂量子力學，實在不容易；工學院的化工、機械、材料、土木等等科系，要學的科目一直在增加中。很多大學要求學工學院學生動手做和校外實習，都是要打好學生基礎，若壓縮在三年完成學業，動手做和實習計畫都有問題。

李家同說，大學四年已經不夠，教育部卻鼓勵學生在三年內讀完大學所有的課程。只好囫圇吞棗，對學生個人是很大的傷害，職場上會發現連最基本的學識都不清楚，對國家的傷害才真是我們應該注意的，且台灣正值需要大量研發工程師的階段，否則一定會被淘汰，但囫圇吞棗的教育不可能使我國有眾多研發人才。

李家同也指出，「3+1」政策對大學經費也會產生衝擊，本來可以收四年學費的，現在只能收三年，對私立大學的影響最大。且政策是為男生設計，女生不得，但若女生和男同學一起上課，三年後為何不能和男生一樣畢業？

李家同呼籲教育部，如果一定要推行政策，最好以書面解釋政策在大學管理上的可行性，也同時解釋實行後學生的基礎仍然可以穩固，實在需要教育部做一個書面說明。教育部尤其應該明白地表示，教育部注重學生的學業程度，因為知道學生的學業程度影響國家的命運。