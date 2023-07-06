高中各班人數 北市研擬減1人 最快113學年實施

因應少子化及新課綱，北市教育局規畫調降公私立高中班級人數，最快預計113學年上路，目前朝各班級人數減少一人辦理，預計將減少700個招生名額，教育局定案後將報市府核定。有家長認為，減少班級人數老師可以將更多心力放在每位學生上，也有家長擔心，明星高中名額同步減少，未來錄取分數勢必會提高，孩子壓力也會增加。

北市教育局表示，一直都有在討論調降班級人數，目前制度為公立高中職每班人數為35人、私立高中職每班人數為48人，降班級人數除了少子化考生人數減少，其次是新課綱上路後，選修課程量從1.2倍增至1.5倍，教師負擔更加繁重，還有班級合法外加名額，使每班往往都會超過35人，因此盼透過此方式改善狀況。

副局長陳素慧表示，目前整體政策規畫中，尚未定案，開學後會與各校確認招生人數，經報市府核定，11月提報師大心測中心。

成功高中校長孫明峯表示，目前學校共有21個普通班外加1個數理班，若確定調降班級人數，新學年會少了21個名額，目前普通班加上外加名額一班大約36、37人，調降人數除了改善教育現場環境，師生互動狀況也會更好。

華興中學校長曾騰瀧表示，採降可以減輕老師負擔，也讓學生得到多一點照顧，未必能緩解招生壓力，以今年基北區公私立高中職名額為例，共釋出7萬多名額，但實際國中畢業生僅5萬，缺額還是很多，私立學校還是招生困難。

國中聯家長總會長劉一寬表示，學生數減少，老師較能照顧到每個學生，但明星高中缺額變少，分數也會增加，會比較尷尬；瑠公國中家長會長李玉斐表示，家長會希望小孩唸好一點學校，對學生壓力比較大。

公私立國中班級人數也將調降，教育局將開研商會議，蒐集各方意見評估。