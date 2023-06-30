環球科大明年停辦退場 創辦人痛批：比共產黨還共產黨

全國大學自主聯盟協會與當代法律雜誌今天舉行私校退場機制學術座談會。退場學校環球科大創辦人許文志蒞臨會場，他表示，教育部對私校只有假輔導真逼退，再將私人財產充公，沒有任何一個國家有將退場私校董事會解散，剩餘財產歸公的法規，「比共產黨還共產黨」。將賣地打行政、憲法訴訟，也呼籲全台私立大專校院一同站出來。

許文志表示，自己賣土地、捐現金，將環球商專一路拉拔到環球科大，創校起心動念是在於十幾年前雲林沒有專科學校，擔任縣長期間嘗試爭取中山大學、中正大學落腳但未果，於是才自己投入興學。

許文志也動之以情，他表示，家裡年幼喪父，母親未改嫁，僅靠微薄工資提供子女就讀台中師院，也從此改變了子女的人生，因此才投身教育盼拉拔更多人。

但許文志話鋒一轉，他表示，30多年來政府因應少子化沒有相應對策，說是給予學校輔導，但實則是倒閉的「倒」，假輔導真逼退，再將學校剩餘財產充公，但連專制如中國共產黨多少還會保障私校退場後的私人財產，私校退場條例難道不是比共產黨還共產黨？

環球科大6月初舉行畢業典禮，許文志曾表示：「感謝中華民國教育部，毀掉了環球，毀掉了台灣的明天」，其子前立委許舒博也抱怨，民進黨總統參選人賴清德曾懇請他支持，現在卻把環球毀了，如何支持。

許文志說，假使這30年間沒有私立大專校院一同努力、栽培人才，台灣也沒有今天的經濟榮景；私立學校培養人才是為了國家的明天，且是國家的長久資產，「所以我說教育部毀了我的學校」。

環球科大明年7月底將停辦走入歷史。許文志說，僅剩的五分地也會拍賣，拍賣所得資金將用於聘請律師打行政訴訟、憲法訴訟，希望私立學校一同站出來向社會發聲，盼還給私校董事一個公道；也呼籲立法院教育文化委員會組成參訪小組到環球科大考察，檢視學校認真經營的樣貌。