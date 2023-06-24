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畢業季到來…他問舊課本怎麼處理？過來人揭「1管道」：這方法最賺

聯合新聞網／ 綜合報導
畢業季到來，許多學生苦惱該怎麼處理用過的課本。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
畢業季到來，許多學生苦惱該怎麼處理用過的課本。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

6月迎接畢業季到來，畢業生也摩拳擦掌，準備迎來人生的下個階段，但許多人恐先面臨第一個難題，那就是「舊課本該如何處理」？一名網友表示，因不想直接把課本丟掉，而想用其他方式處理手頭上的課本，但目前二手價格偏低、處理麻煩，想捐圖書館又不知有沒有人收，便上網詢問「好奇怎樣的舊書、舊課本處理方式才是最頂的？」

一名網友在PTT「處理舊書舊課本的方式」為題發文，他表示畢業季到來後手上有很多用不上的舊課本、舊書，因為想「尊重書籍」所以不想直接拿去丟，而讓他苦惱該怎麼處理。

原PO指出，目前二手書的收購價偏低約0.1折到1折，且須花時間處理，他認為若走這管道相當不划算，便猶豫是否要將書本都捐到圖書館。苦思多時卻找不到解方，原PO只好求助廣大網友，直問「大家都怎麼處理用不到的二手書呢？」

文章掀起討論，有網友點出教育階段不同處理方式也不一樣，「高中書隨便，大學專業書拿去賣給需要的學弟妹或捐給圖書館」、「圖書館也沒辦法收那麽多沒用的書，送或賣給學弟妹或秤斤賣，自己選一個」、「賣學弟妹」。過來人也跳出來分析，若能遇到有緣人的話，「上網轉賣」是最賺的方法，「直接拿到網路上賣啊」、「你要最賺就上網賣看看，不然其他價都很低」、「蝦皮賣，CP最高」。

其他人則建議最快的方式就是拿去秤重賣掉，「不是論斤收的嗎」、「找資源回收場會幫你秤、計價」。也有人打算把蒐集舊書本，「我會收藏起來，畢竟是青春的回憶」。

PTT 資源回收 圖書館

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