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環球科大退場 身障生急哭 地方憂衝擊經濟

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，被教育部公告列為專案輔導學校，教育部審議後通過環球科技大學退場。記者陳雅玲／攝影
環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，被教育部公告列為專案輔導學校，教育部審議後通過環球科技大學退場。記者陳雅玲／攝影

環球科技大學因改善屆期資金未到位，教育部審議會昨決定讓其退場，依法須在112年停招、改組董事會，並在明年7月底停辦，校長沈健華今表示，學校不只提供在地鄉親教育機會，也扮演帶動地方經濟繁榮角色，如今退場，對雲林是莫大損失。

環球科大確定退場消息傳出，今天校方接到許多家長關心電話，多數家長擔心孩子接下來恐怕要到外地求學，對家中經濟將造成影響，目前校內學生有1900多位，扣除今明兩年畢業學生，約有500位學生需要妥善安置，包含61名身障生。

環球科大長期以來對身障生非常友善，除教學外，也輔導身障生就業，學校職員表示，有身障生擔心其他學校不願接受，恐怕必須要轉到機構，若轉到機構，等於葬送他們的未來，說到情急之處，甚至落淚，教職員也只能安慰他們，會盡力捍衛他們的求學權益。

教育部最快今年8月讓退場基金進駐，墊付教師薪資至停辦日前，及停辦後的資遣費、停辦支出等，環球科大預估需基金墊付五億，教師在停辦前可穩定領薪及領到資遣費。

沈健華表示，目前確定必須安置的學生約500位，呼籲教育部一定要充分尊重學生的意願，另身障學生還有61位，他擔心其他學校不收，希望教育部針對身障同學能有妥善安排。

沈健華指出，環球科技大學的存在不是只有提供教育機會，包括斗六一些企業人力的提供，還能夠帶動地方經濟繁榮，如今退場，勢必對地方帶來衝擊，希望未來學校存廢的相關政策能把學校對於地方的重要性納入考量。

環球科大明天將召開主管會議，提醒教職員必須要注意的事情，依照退場條例的規定，說明有哪些基本的保障，包括學生的權益，日、夜間部學生也都會召開相關的說明會，如果同仁需要學校協助尋找工作，學校會盡力協助推薦教職員工尋找另外的舞台，到明年7月底停辦還有一年多的時間，學校行政工作會依照規範繼續運作。

環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，被教育部公告列為專案輔導學校，教育部審議後通過環球科技大學退場。記者陳雅玲／攝影
環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，被教育部公告列為專案輔導學校，教育部審議後通過環球科技大學退場。記者陳雅玲／攝影

身障 教育部

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