閩南語沉浸式教學 全國215校、483個班級活潑學習

教育部自106年起辦理「閩南語沉浸式教學計畫」，將閩南語結合學校本位課程及班級主題教學，營造沉浸式語言學習環境，自106至111學年度已有213校、483個班級學生參加。以「先聽說、再讀寫，並以生活化與趣味化方式」進行教學設計，鼓勵教師漸進式運用國語、閩南語教學，加深學生對本土的認同與情感。

國教署以宜蘭縣大溪國小為例，行政團隊跟教師善用學校環境的特性，共同規畫龜山島的傳說故事、衝浪等具在地特色的課程，同時結合社區資源，鼓勵家長參與學校相關活動，讓學生的語言學習擴散至社區。教師吳慈峰表示，平時的教學及對談以閩南語為主，藉以激發學生語言認同，學生在與同儕互動中自然使用閩南語，濃濃的「宜蘭腔」閩南語更彰顯語言在地化。

台南市隆田國小以校訂課程「咱的好所在、菱鄉生態巡禮」為主軸，研發自編教材，進行生動且別具在地特色的課程，在寓教於樂的課程設計中，學生勇於以閩南語進行互動。教師陳郁叡表示，透過充滿活力且符合課綱的全方位課程設計，讓學生的學習目標兼具本土情懷與自我認同，顯現教師團隊對本土語言教學付出不遺餘力。

屏東大潭國小的自然課程，教師教學全程使用閩南語，學生也能使用閩南語進行討論，並對課堂中科學實驗表現出高度興趣，透過教師陳盈朱穿插實作、觀察、討論及程序引導的安排，讓課程內容饒富趣味。在學校行政團隊全心投入下，師生在自然脈絡中配合學科特色將語言融入教學，整體表現讓人驚豔。