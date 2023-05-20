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總統教育獎／不服罕病 用手學滑板、以耳代眼 鋼琴屢獲獎

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
建中學生顧文凱患罕病，行動須仰賴輪椅，多益滿分的他曾參與偏鄉英文遠距教學。圖／教育部提供
建中學生顧文凱患罕病，行動須仰賴輪椅，多益滿分的他曾參與偏鄉英文遠距教學。圖／教育部提供

教育部公布二○二三總統教育獎獲獎學生名單，其中建中學生顧文凱罹患罕病，雙手僅右手小拇指可施力，仍立志學會滑板，成績亦名列前茅，並考取多益成績滿分；台中市潭陽國小學生吳奕昶則為本屆年紀最小獲獎者，音感佳的他，在音樂比賽中屢創佳績，被師長譽為盲生中的資優生。

潭陽國小學生吳奕昶為本屆年紀最小的獲獎者，雖是盲生，但以聽力記譜，練出一手好琴。圖／教育部提供
潭陽國小學生吳奕昶為本屆年紀最小的獲獎者，雖是盲生，但以聽力記譜，練出一手好琴。圖／教育部提供
顧文凱從小患有罕見疾病，由於末端神經逐漸退化，逐漸喪失手腳正常功能，行動必須仰賴輪椅，視力也退化到需用擴視機輔助上課。高一時為克服身障在參與社團上的不利，顧文凱和朋友籌畫創立「Minecraft邏輯研究社」，凝聚校內對麥塊（Minecraft）遊戲有熱忱的同學，成為校內該學期唯一成功創立的新社團且招生爆滿。

儘管行動不便，但顧文凱因迷戀滑板的帥氣，立志學會滑板，一路從坐上滑板就翻倒，逐漸學會用腰平衡、用手推地，並練習翹板和轉體一八○度，享受挑戰肢體極限。

顧文凱英語能力佳，成績均保持班上前三名、還自製中英文字幕滑板影片，並獲國際知名身障滑板選手Daniel Amorinha轉貼分享。他也發揮英文專長，參與扶輪社偏鄉英文線上遠距教學服務，更曾獲台北市教育關懷獎。

潭陽國小學生吳奕昶，出生不久即被診斷出視覺障礙，右眼全盲，左眼僅能接受微光。對古典樂情有獨鍾的他，四歲學鋼琴，以聽力記憶音感與旋律，並以強記和點字技巧彌補視覺缺陷，曾參與台中市文化盃音樂大賽中獲得甲等及優等；更涉獵英文朗讀、說故事領域，幾乎每學期獲頒成績優異獎。

教育部表示，今年總統教育獎全國共推薦三五一人，初選出一五七人進複選，最終從大專至國小組共五十六名學生獲殊榮，其中大專組八名、高中組十二名、國中組十八名及國小組十八名。將於七月七日由總統蔡英文親自頒獎。

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