台大學倫案審查公開度遭疑 立委轟教育部「協助保密」

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文，皆因涉及學術抄襲，遭台大撤銷學位。立委王鴻薇質疑，台大僅針對林智堅案召開記者會，鄭文燦案卻保密到家，就連向教育部索資，教育部也以論文審訂資料保密為由，無法提供審查報告。教育部長潘文忠對此表示，教育部尊重學校專業審議，「沒有什麼保密啊」。

立法院教文會今天舉行「如何強化友善校園，織起社會安全網，守護『兒少照顧者』權益」，邀請教育部長潘文忠等人進行專題報告並備質詢。

王鴻薇表示，鄭文燦碩士論文涉及抄襲，台大日前撤銷其學位，但這與台大主動召開記者會向外界說明撤銷林智堅論文案有別。她表示，近期向教育部調閱資料，盼能獲得台大對鄭文燦案的報告，沒想到教育部卻回函，鄭文燦的論文審定資料要保密，因此無法提供審查報告。

王鴻薇表示，據她了解，台大提供報告給教育部，她請教潘文忠部長，為何林智堅違反學倫報告可以透過記者會公諸於世，為何鄭文燦案到了教育部，卻屬於要保密？她質疑，難到要如同蔡英文總統的升等資料，也要保密30年？

潘文忠表示，對於學術論文審查，各校有自己的規範，若確定違反學輪撤銷學位，必須要將審議結果附知教育部、國家圖書館。他表示，若就審查過程，尊重學校專業審議，「沒有什麼保密啊」。

不過王鴻薇認為，教育部回函說鄭文燦論文係屬保密，因此無法提供審查報告。潘文忠表示，「這是台大規範」。王鴻薇則追問，台大提供給教育部，為何教育部要保密？以及林智堅可以開記者會，但鄭文燦要保密，並批評潘文忠已經回答的「語無倫次」。

王鴻薇也接著問，台大預計5月26日要召開校評會審議陳明通退休案，教育部是否會核定？

潘文忠表示，由於陳明通過去有學倫案的討論，台大還沒完成審議，因此退休申請案還在教育部。也就是說，在台大審議完畢之前，教育部不會同意其退休案。