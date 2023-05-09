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萬年校長? 議員盼加強退場機制

聯合報／ 記者徐如宜蔡容喬／高雄報導

高雄縣市合併後國中小校長遴選無人失敗，部分校長更是「萬年校長」，部分學校因校長風格搞得雞飛狗跳，或因新校長與里長、家長會不合，影響社區氣氛，目前缺乏退場機制，議員要求檢討。

教育局長謝文斌說，他不認同校長一定是萬年校長，今年國中小校長遴選辦法有修改，已在局務會議通過，明年會更嚴格把關校長遴選與考核，挑最好校長來照顧學生。

市議員鄭光峰昨質詢指，現行校長遴選制度有問題，不論能力只論年資、現職校長不必出席遴選會議、無淘汰機制等，國中小校長遴選更是百分百通過，縣市合併以來無人遴選失敗。遴聘及考核中，有些人不適合擔任校長卻考上，被評估為不適任，是否要讓其轉換跑道，教育局應通盤檢討。

鄭表示，他曾接到家長或里長陳情，想連署罷免不適任校長，實際狀況除退休或死亡，幾乎沒人中途下台，大多順利做到65歲屆齡退休。觀察校長不適任樣態，包括違法兼職、貪汙、挪用經費等。

謝文斌強調，他上任3年來有高中校長遴選未通過狀況，大多是在遴選前與教師會或家長會代表對談，發現有部分個案不適合，前置作業就進行處理；有校長是在任期中被發現有不適任問題，會請校長卸任並派代理校長接任，不會讓校長以為當了校長就是萬年校長，未來遴選過程會更仔細。

高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，依據國民教育法、高雄市立國民中小學校長甄選儲訓遴選及轉任作業要點，中央及地方有相關法規，校長有不適任事實，經查明確實，應調整為其他職務或做適當處理。現行法規對「不適任校長」欠缺明確法令規範和認定基準，認定過程與退場機制很模糊，不適任校長任期一滿，經過遴選換間學校又可繼續當校長。

高雄市各級學校家長會長協會理事長張簡智鵬說，不管教師或校長，不適任者都應該處理，什麼樣的校長屬於不適任，要明確界定。

高雄市中小學校長協會理事長高瑞賢表示，教育局局務會議通過修正國中小校長遴選辦法，明年起所有國中小校長遴選，在遴選委員會投票日都要列席備詢。

校長遴選 高雄市 教育局

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