萬年校長? 議員盼加強退場機制

身為高等教育最重要的互動關係人之一,如何提升學生在高教體系中的參與程度,是近年來各界關注的議題。在致力推廣學生參與高等教育品質保證事務的歐洲,甚至於「歐洲高等教育區品質保證標準和指引」(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG)中明文規定,高等教育機構在執行外部品保作業時,學生代表為外部品保小組的必要成員之一。因此除了一般性的外部互動關係人之參與外,也同樣重視來自高等教育內部互動關係人的參與。 在臺灣,為了拓展學生參與高等教育品質保證活動之機會,高教評鑑中心於「111年度大專校院委託辦理品質保證認可」邀請目前就讀於國立臺北藝術大學(簡稱北藝大)碩士班二年級的黃堅峻同學,擔任學生觀察員。本期評鑑雙月刊邀請黃同學分享參與之心得與建議。

2023-05-08 15:49