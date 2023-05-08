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高教缺國際生？ 學者：留才才是關鍵

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

少子化推升學生短缺浪潮，學界共籲引入國際生救援！台大副國際長李君浩8日於公聽會表示，除了吸引國際人才來台，還得想辦法留才，除了提供產學合作提供實習之外，還能向業界爭取籌資。至於是否訂定國際教育的專法，學者意見不一，多數學者認為跨部會協作更加重要。

國際招生應有配套

實踐大學前校長陳振貴在「如何強化台灣高等教育國際教育制度、品質及提升人才培育」公聽會表示，過去教改廣設高中、大學，導致現在出現學生不足的狀況，從境外補充學生源已經刻不容緩。他說，台灣政府已經有2030年雙語國家的政策，可配合訂定如《國際教育法》等專法，吸引更多的國際生。

「有國際學生到台灣拿了學位後，但卻連一句中文都不會講，」南華大學教授楊思偉表示，國際生來台不僅只是學習，更需要華語中心、如住宿、就業等社會接納機制，甚至應討論獎學金、修課彈性化等制度改良。

專法恐疊床架屋

台北大學公共行政教授張四明指出，目前台灣高等教育國際教育的規範已經散落於各項條文當中，如果貿然訂定專法，恐怕會有法條疊床架屋的狀況，反而延伸新的問題。他強調，重點是，吸納國際人才涉及範圍廣泛，需要行政院跨部會的整合。

國立中正大學學務長詹盛如也表示，目前國際高等教育的趨勢已不單單只是學習而已，更涉及「文化軟實力」、「外交政治」等狀況，台灣應思考如何國際化，如透過更國際化的研究與其他國家學術機構對接。

他說，如果設立專法的話，規範功能有限，更類似「基本法」的角色，其他實際相關措施還是要由各部會分工協作。詹盛如建議，面對國際高等教育，行政院可設立「專責推動委員會，定期召開跨部會會議。

留才更是關鍵

李君浩透露，台大、台師大與台科大三校團隊目前正在馬來西亞，與當地的中學簽訂契約，歡迎當地優秀學生來台念書。他說，目前台大國際生交流狀況已經回到疫情前的狀況，目前對專法沒有迫切的需求。

他說，除了攬才之外，如何將國際人才留在台灣更加重要，目前部分學校都有提供攻讀碩博士的國際生獎學金，並透過產學合作，提供實習機會。李君浩更表示，國際生相關補助有時需要學校自行籌款，但業界反應都相當良好，各校都能嘗試串接相關資源，加強攬才與留才的制度。

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台大 馬來西亞 行政院

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