萬物齊漲！營養午餐業者吃不消 調漲反映人資、食材成本

物價上漲，不少學校提出新學年將調漲營養午餐價格，漲幅約3-10元不等，業者反應，很多學校營養營養午餐價格已經5-8年未調漲，不漲價實在很難撐下去，這次大多學校都是調漲5元，主要反映在人事、食材成本等，原則上菜色不會有太大變化。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，過去3年來，物價通膨、基本薪都在調漲，外面便當一個接近百元，營養午餐當然無法避免，是很自然現象，以一餐60元的基準來看，一般廠商的成本抓6、7成左右，但隨著肉類、雞蛋、油類上漲，若要維持相同品質菜色，廠商可能都不賺錢或虧本。

陳明信舉例，若以3年前的物價對比現在，過去一人份棒棒腿成本約14至16元，但現在一隻約漲到19到22元左右；豬肉排一人份約12到15元，現在大約19到22元左右；雞蛋一台斤產地價格約24到25元現在也要40元左右；沙拉油一桶大概750元現在大概一桶也要1000元。

陳明信表示，學校有一定機制決定是否調漲，若不調漲也有可能面臨無廠商投標風險，他解釋，營養午餐招標是採用學年制，廠商若成功標到，接下來一年無論成本都必須依照學校規定標準來準備午餐。

營養午餐業者殷先生表示，有些學校已有5到8年未調漲，這幾年下來人資、食材等漲幅都超過30%，實在很難撐下去，因此在提供大部分學校相關資料後，校方都同意調整價格，約5-10元不等。

殷先生表示，台北市營養午餐平均約60元左右，若調漲5元，是反映在人力、食材成本上，原則上菜色不會有太大變動，主菜可能會是肉丁、肉片，副菜其中一道會以蛋白質為主例如豆腐、雞蛋等，另外兩道菜則是瓜果葉菜類，排餐如雞腿、排骨等原則上一個月可以吃上4到6次。

他補充說明，有些學校家長也會希望小孩午餐品質可以更好，提出調漲8-10元不等，這些菜色就會稍作調整，例如增加排餐、水果、蛋類次數等，但這些都必須符合相關規範，也必須經過專業營養師精算後，再依照各校不同需求規劃菜單。