快訊

英王查理三世加冕儀式登場！睽違70年最大盛事 3小時完整行程曝光

泰山獨董陳敏薰鞠躬懇求 喊話蔡總統、陳建仁「救救泰山」

首波梅雨鋒面凌晨挾雨到！全台降雨明顯 一圖看未來3天雨勢變化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中州科大退場墊付款創紀錄 老師：只欠薪兩個月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中州科技大學即將全面停招，教育部退場基金將墊付1.2億多，創退場學校墊付款新高紀錄。圖／截圖自中州科大官網
中州科技大學即將全面停招，教育部退場基金將墊付1.2億多，創退場學校墊付款新高紀錄。圖／截圖自中州科大官網

中州科大無法改善財務狀況，提前向教育部申請停招，預計自新學年（8月1日）起停辦，教育部退場基金將協助墊付維持停招期間的維持校務正常運作所需經費1.2855億元，創下大學院校退場基金墊付單筆最大款項。

中州科大上課到本學期結束（7月1日），應屆畢業生557人、需安置學生261人仍正常上課，但約千名師生分散在6公頃校園顯得空蕩。學校人員表示，目前只欠薪去（2022）年的七、八兩月，去年九月到現在都正常發薪，眾人私下了解學校因有未履行軟硬體工程款，導致去年暑假薪水到現在發不出來。

教育部去年9月審議認定中州科大為專案輔導學校，改善期限到今年5月31日，中州科大提前申請從本學期起停招，到本學年結束即停辦。校方今年3月統計，應屆畢業557名學生領中州科大畢業證書，需安置學生261人由教育部協調分發到弘光科大、朝陽科大、僑光科大、南開科大等4校對應科系繼續求學。

學校全面停招、改組董事會後，可依「退場條例」規定申請退場基金墊付64名教師和48名職員的薪資、離職慰助金等相關費用，中州科大的墊付費用高達約1億2855多萬元，比過幾所退場學校墊付金額5000萬元至6000萬元多出一倍多，創下退場學校墊付款新高紀錄。

依規定，學校退場後將由法人辦理解散清算，依照私校退場條例可把剩餘財產捐贈給地方政府、退場基金、公立學校或中央機關，中州科大一案還沒決定捐贈對象。

教育部 科系 薪資

延伸閱讀

公立高中教甄初試今登場 6723人應考 僅6分之1進複試

獨／中州科大7月走入歷史 退場基金墊付1.2億史上最多

代理教師寒暑假得工作？教團籲教育部說清楚

和春技術學院5月10日正式退場 僅剩18名學生安置正修科大

相關新聞

中州科大退場墊付款創紀錄 老師：只欠薪兩個月

中州科大無法改善財務狀況，提前向教育部申請停招，預計自新學年（8月1日）起停辦，教育部退場基金將協助墊付維持停招期間的維...

公立高中教甄初試今登場 6723人應考 僅6分之1進複試

5月教師甄試開跑，教育部今天表示，受託辦理的112學年度公立高級中等學校教師甄選初試今天登場，120所學校提供358個職...

近3年台南疑似霸凌通報高達508件 教育局：確保不漏接

台灣基進南市議員李宗霖指出，根據教育部的統計資料，過去3年來確定成案的霸凌事件達205件，而近3年光是台南市的疑似霸凌通...

影／讓高中生還沒畢業就有工作 張淑芬要辦6場大型徵才

「探索直接升學以外的另一種可能」。台積電慈善基金會今天與台南市政府在台南高工舉辦「專門提供高職畢業學生職缺」的就業博覽會...

2023竹塹文學獎徵文開跑 總獎金達49萬9000元

新竹市文學界年度盛事「2023竹塹文學獎」徵文活動開跑囉。市府文化局指出，徵文文類包括童詩（限國小學童）、青春散文（限國...

代理師寒暑假到校 才能領全薪？

為照顧代理教師權益，多縣市陸續宣布給予全年薪資，不過全國代理暨代課教師產業工會近來接獲陳情指，部分縣市要求代理教師寒暑假...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦