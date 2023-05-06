中州科大退場墊付款創紀錄 老師：只欠薪兩個月

中州科大無法改善財務狀況，提前向教育部申請停招，預計自新學年（8月1日）起停辦，教育部退場基金將協助墊付維持停招期間的維持校務正常運作所需經費1.2855億元，創下大學院校退場基金墊付單筆最大款項。

中州科大上課到本學期結束（7月1日），應屆畢業生557人、需安置學生261人仍正常上課，但約千名師生分散在6公頃校園顯得空蕩。學校人員表示，目前只欠薪去（2022）年的七、八兩月，去年九月到現在都正常發薪，眾人私下了解學校因有未履行軟硬體工程款，導致去年暑假薪水到現在發不出來。

教育部去年9月審議認定中州科大為專案輔導學校，改善期限到今年5月31日，中州科大提前申請從本學期起停招，到本學年結束即停辦。校方今年3月統計，應屆畢業557名學生領中州科大畢業證書，需安置學生261人由教育部協調分發到弘光科大、朝陽科大、僑光科大、南開科大等4校對應科系繼續求學。

學校全面停招、改組董事會後，可依「退場條例」規定申請退場基金墊付64名教師和48名職員的薪資、離職慰助金等相關費用，中州科大的墊付費用高達約1億2855多萬元，比過幾所退場學校墊付金額5000萬元至6000萬元多出一倍多，創下退場學校墊付款新高紀錄。

依規定，學校退場後將由法人辦理解散清算，依照私校退場條例可把剩餘財產捐贈給地方政府、退場基金、公立學校或中央機關，中州科大一案還沒決定捐贈對象。