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資源班師生比確定不入法 教育部以5年達1比8為「目標」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部推動融合教育，讓特教生大部分時間都能在普通班上課，若有需求再安排到資源班接受個別化服務，被稱為「分散式資源班」。記者趙宥寧／攝影
教育部推動融合教育，讓特教生大部分時間都能在普通班上課，若有需求再安排到資源班接受個別化服務，被稱為「分散式資源班」。記者趙宥寧／攝影

教育部推動融合教育，讓特教生大部分時間都能在普通班上課，若有需求再安排到資源班接受個別化服務，被稱為「分散式資源班」，但多年來沒設班級人數上限，導致師生比嚴重失衡。

立法院教育及文化委員會今天審議特殊教育法修正案，會中通過附帶決議，有關分散師資源班師生比，請教育部以5年達成師生比1比8為努力目標，同時爭取預算協助地方政府，並要求落實辦理。

有關分散式資源班、巡迴輔導班師資配置情形，教育部長潘文忠先前曾表示，國教署近來與地方政府密切研議，希望以1比8為目標，最高不能超過1比10，縣市也了解這目標，希望能比照幼教師生比逐年調降模式來運作，已經在規畫草案。

不過，教育部在攸關分散式資源班師生比的修正條文中，考量各縣市師資落差大，並未將師生比入法。立委黃國書表示，雖同意院版草案，但請教育部應提出分散式資源班師生比規畫，否則在未規範師生比的狀況下，學生在資源班能否獲得好的受教品質，備受外界質疑。

立委林宜瑾表示，融合教育是值得追求的目標，但多年來分散式資源班、巡迴輔導班無設定學生數上限，儘管14年前有附帶決議要求教育部設定師生比，但根本沒被落實，直接將附帶決議改革入法。

立委陳培瑜則直接提案將師生比細節入法。其提案指出，有關分散式資源班、巡迴輔導班，學前教育每班置教師2人，學生不得超過10人；國小每班置教師2人，學生不得超過16人；國中每班置教師3人，學生不得超過24人；高中每班置教師3人，學生不得超過24人。另也提出集中式資源班師生比限制。

立委王婉諭則說，若教育部落入法條很難馬上落實，教育部也應該說明清楚，或透過附帶決議方式承諾何時才能落實；立委范雲也說，教育部應明定特教師生比率或定期檢討。

教育部學務特教司長吳林輝表示，若短時間內將師生比落入法律，執行會衍生困難，且設定師生比後，短時間內就要進用大量特教老師，恐不利於人才擇優聘用，且涉及地方政府規畫教師人力進用的作業，但允諾會以5年達成師生比1比8為努力目標。

黃國書則質疑，教育部否決的立場是「短時間進用大量師資，不利擇優聘用」，這是行政問題並非理由，這表示教育部能力差？地方政府規畫行政人力能力也很差？立委張其祿則認為，若教育部有心要做這件事，五年內就要達1比8，若僅設為「努力目標」，看起來僅是「托辭」。

該案經教委會審議，雖未能將師生比數字直接入法，但通過附帶決議，請教育部確實盤點各校分散式資源班及巡迴輔導班之師資配置情形，針對每位教師服務學生人數較高的學校，應督導地方政府優先改善。並請教育部以5年達成師生比1：8為努力目標，同時爭取預算協助地方政府，並要求落實辦理。

教育部 黃國書

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