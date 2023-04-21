違法扣薪環球科大挨罰7次 教團批：罰不到董事意義不大

專案輔導學校明道大學再被爆欠薪二個月，再遭教育部裁罰20萬元。專案輔導學校困境多為資金短絀，據教育部統計，目前違反教師待遇條例而遭開罰者共3校，其中以環球科大挨罰7次最多，累計罰鍰達265萬元。

明道大學今年三月初傳出欠薪兩個月，教育部依教師待遇條例已依法裁處10萬罰鍰，並給予改善期至本月初，但教育部今日再指出，明道大學仍未按月支給教師薪資，二度開罰裁處20萬元。

教育部也統計，接受專案輔導大專校院中，因違反教師待遇條例挨罰的學校包含明道大學在內已有3校，另外兩校為環球科大及大同技術學院，兩校均是未與教師協議即變更學術研究加給，均違反教師待遇條例分別遭裁罰7次、6次。

教育部指出，環球科大累計裁罰金額已達265萬，大同技術學院也有215萬，明道大學則為30萬，教育部持續督促學校維護教師權益。

高教工會研究員陳柏謙表示，教育部對學校開罰實質意義不大，在於學校還是拿學雜費付罰鍰，「罰一百次也罰不到董事。」苦到的還是教學品質被打折的師生。

由於私立大專校院教師薪資分為本俸和研究加給，學校若資金短絀盼教職員「共體時艱」，依法可協商，在教職員知情同意的狀況下減少研究加給，但往往也是爆發糾紛的導火線。

陳柏謙指出，若教職員同意被刪減研究加給，就是無條件放棄自己的部分薪資。建議即便教師願意和學校共體時艱，較妥適的方式應是簽借資，等於先將部分薪資借給學校，若後續學校董事會找到資金挹注或即便退場步入解散清算，都仍須把當年教師借給學校的薪資還清。