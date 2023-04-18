國內大學推雙語教育 外籍教師憂：專業課程淪為背單字課 方向錯誤

2018年，時任行政院長賴清德宣布台灣將啟動「2030雙語國家」的政策目標，然而實施至今，連國內外籍教師都搖頭。他們認為，許多課淪為英語單字課，授課方式讓學生愈來愈不敢講。一切「英語至上」並不好。

「雙語政策是台灣高教十幾年來的悲願。」教育部次長劉孟奇半開玩笑又沉痛地說。

2018年，時任行政院長賴清德宣布台灣將啟動「2030雙語國家」的政策目標，教育部隨之啟動雙語計畫，並於今年4月7日起宣布進入第二期，預計2年投入21億元，選出7所重點學校、51所重點培育學院，期待未來達1/4大二生都能上全英語課程。

事實上，這不是台灣第一次試圖透過教育政策提升學生的英文能力，如今教育部期待雙語計畫可以「超車而不翻車」，如何達到？政策又有哪些盲點？

台灣學生英文不好？不比鄰近國家差，只是不敢表達

圖／師大歷史系教授吳有能說，台灣學生的英文沒有比較差。黃菁慧攝

來台不到一年的香港籍教師吳有能，對台灣的雙語教育感觸頗深。他在師大歷史系擔任教授，教授課程主要在中國儒學方面，曾在香港浸會大學任教。

他首先打破外界常見的迷思：「台灣學生英文程度不好」。

「實際上比起鄰近東亞國家、日本或韓國，台灣學生的英文沒有比較差。」

當然台灣學生之間的差異化很大，好的學生其實英文表現很好，吳有能強調，「但外界一直給他們打擊，沒機會使用英文，就沒有信心，導致現在學校的全英文課程都不敢來選。」

另一名專長領域在雙語教學的師大助理教授柯琦（Keith Graham）也認同，台灣多數學生的英文程度，都是有足夠的語言能力，但沒有自信。

這正是如今教育部推廣全英語課程（English-Medium-Instruction Courses，以下簡稱EMI）的目標：培養學生自信使用英文學習的友善環境。

但五年來，在推廣EMI時，究竟碰到什麼問題？

學生老師沒準備好？ 專業課程用英語，變成在上英語單字課

以目前我們的雙語國家政策目標，期待在2030年可以達到有50%的學生畢業時，四年全部都參與EMI課程。

但有些學校為了達成足夠數量的學生參與EMI，強制他們修課，不論是否準備好。

柯琦認為，「學生很可能通過EMI畢業，但並沒有足夠的專業能力，」例如，有些教授抱怨，一些專業課程，用中文上學生都學不會了，改用英文，學生更難以理解。

他認為，學校應讓學生自由選擇，「讓學生上EMI是一個『機會』，而不是一個『限制』。」

不只學生還沒準備好，教授們也是。

像是有些學校科系，為了達到教育部對EMI的要求，就找來港澳或外籍教師上EMI。

柯琦指出，科系應該完整規畫哪些專業領域適合採用EMI教學，因為一定有些課程並不適合。

但如今許多EMI的專業課，只因該老師英文能力好，或他本身是外籍老師，就必須使用英文上課，這對學生不是好事。

還有不少學校的課程因為選課的學生選課人數不足，必須將課程的英文難度調降。造成該課程的討論無法深入，甚至變成英文課，老師上課都在教授專業領域的英文單字。

最後，推廣雙語教育也要小心不能推過頭，淪為「英文至上」。

台灣經常拿新加坡當作範例，認為他們推動雙語教育很成功。

圖／新加坡已經開始反思他們過度推崇英文作為官方語言，反而造成不少華人的中文能力低落。unsplash

但實情是，今日新加坡已經開始反思他們過度推崇英文作為官方語言，反而造成不少華人的中文能力低落，甚至已經重新開始推動「中文教育」。

不只新加坡有矯枉過正的傾向，連中東國家卡達也有類似的情況，他們也正積極彌補，提升阿拉伯文的重要性。

如何打造好的雙語使用環境？ 以溝通作為目標，而非考過托福

圖／什麼是正確的雙語教育方向？就是回歸政策初衷：創造良好的雙語環境。openverse

至於什麼是正確的雙語教育方向？就是回歸政策初衷：創造良好的雙語環境。

柯琦指出，台灣常常把重點放在「英文要正確」，諸如文法、單字、發音，或是要通過托福考試，但那並不重要，目標應該是可以用英文溝通，讓人可以自由地透過英文聊天。

因此，柯琦認為，大學在推廣雙語政策時，不要忘記自己的使命是訓練出專業領域上的專家，而非訓練英文專家。專業領域所需的英文單字其實不多，而日常生活能夠溝通就可以。

吳有能認為，雙語政策絕非僅限英文的「中英政策」。他期許，未來可以朝向多語化的情境，例如中德、中法、中義等雙重語言，可以採取鼓勵的方式推動，「像是可以給予獎學金，或安排雙語學生去他國攻讀雙聯學位。」

面對台灣如今推動雙語政策，柯琦除了看見問題外，另一方面也對未來發展很興奮。

「如果台灣在雙語教育成功，我們就可以成為一個很重要的雙語政策示範國家。」

前方有其他國家示範英文推到底的錯誤，他現在只期盼教育部推動這些政策可以再慢一點，不要只想著彎道超車，最後卻翻車。

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）