學校教室整片「停機坪」半數都iPhone 媽媽笑：我兒子都放假的

台灣中小學生擁有手機的比例甚高，學生常因玩手機遊戲分心、手機亂響影響上課進行等，衍生校園管理問題。因此，學校會統一保管學生手機，讓學生能專心上課。日前有一名網友分享一張學校的「停機坪」照片，掀起網友熱烈討論。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「教室的好幫手，『停機坪』」，照片中可見在教室後方，掛著一個大型的手機存放袋，每個小袋上還有編號，原來這就是學生們戲稱的「養機場」啊！

文章曝光後，立刻引起網友熱議，紛紛留言「這是全台統一嗎？」、「這個很棒，真的必須要」、「現在老師都要學生開line，然後才能放」、「電磁波有夠強」、「那邊的電磁波一定超強」、「一定是看牆上貼：進教室請留電話」、「這個時候就是要看誰眼睛多了」、「一共17台iPhone」、「多半都是蘋果欸！現在孩子手機拿的真不錯」。

有家長回應「我兒子都放假的」，也有不少同學表示「沒手機用iPad就好了啊」、「小心有ab機」、「就算放這個，肯定也是備機的」、「去淘寶找『上繳』手機」、「我都交手機殼」、「就有人放手機殼被抓到的」、「我以前補習也要繳手機」、「現在都要兩機出門」、「現在覺得收手機好智障」、「班長，不要再收手機了」、「呱，看到應該就不進教室了」。

此景引發學生們的回憶殺，表示「熟悉的感覺」、「這超好的，我國中都是丟一個大袋子，什麼手機殼裂開，刮傷都很常見」、「真的是停機坪耶！方便又好看」，不過有網友提出質疑「被偷誰負責？」