特教生不減反增 立委提案特教預算修法達5％

近年少子化雖然總體生源減少，但特教學生人數卻是不減反增。朝野立委提案修改特教法，每年特教預算應從4.5％提升到5％。不過，教育部長潘文忠表示，112年度特教預算131.4億元，較100年度成長60％，另受限財政紀律法，不得增訂固定經費額度或比率保障，但強調特教預算持續提升，113年預算也會比112年再增加。

特殊教育法暌違14年大修，立法院教育及文化委員會今天審查特殊教育法修正草案，並進行詢答。

立委陳靜敏表示，特教生人數不斷增加，但經費與補助未能跟上，每個特教生的資源都被稀釋；監察院民國109年糾正，57.4%身障生在求學階段曾被以無特教資源、人力不足管教為由拒絕入學。現行法規雖有要求學校不得拒絕，卻無罰則，導致學校拒絕特教生入學仍是常態。

立委張廖萬堅、黃國書也都指出，這十年來，學生數逐年下降，特教生卻逐年增加，特教生占比從10年前2.05%到現在4.8%。但特教預算卻從4.61%，下降到現在4.53%，雖然合乎特教法預算最低標，換算下來，每名特教生分教預算只能分到10年前的一半，修法是大工程，應從預算著手去思考。

立委吳思瑤說，少子化下，高中以下特教生10年仍增7810人，但特教預算占比卻14年未調整，她提議中央應從現行4.5%提升至5%，地方政府則從5%提升為5.5％。已經有13縣市特教預算達5.5%以上，僅基隆市4.85%是全國唯一低於5%，修法提高預算比例可行。

潘文忠表示，特教生增加，教育部預算也是逐年增加，今年就比去年增加7億，預算比例上也都會支援特教需求。教育部也有盤點特教政策措施，不會只是「達到占比」的概念，有要增加預算，教育部就會逐步擴充，例如特教助理員時數、人數，教育部會核實來處理。

黃國書則批評，教育部預算是整體增加，但特教生能配得的預算占比卻沒有增加，現況就是特教生能配得的預算，只有十年前的一半，特教法應該來做調整。

潘文忠說，增加特教預算，教育部義不容辭，但受2019年4月公布施行的財政紀律法，各級政府及立法機關訂定或修正法律、法規或自治法規時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用。他承諾，教育部一定會支持特教預算，並透露因有新政策規畫，「113年（預算）一定會比112年增加」。