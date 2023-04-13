60師生手握兵器對打練排陣 北門高中宋江陣初體驗

台南市北門高中與學甲中社宋江陣合作，開設體驗宋江陣民俗文化實練課程，60名師生今手拿宋江陣兵器，動作一致齊聲吶喊展現氣勢，上了寶貴一課，也為本月30日將登場的學甲上白礁廟會遶境暖身。

北門高中師生一行在教務主任郭人豪帶領來到學甲中社宋江陣，受到副主委陳鴻禧、學甲中社民俗技藝學會總幹事陳俊吉等人歡迎，簡單寒暄後隨即安排相關體驗課程，有宋江陣兵器與陣勢、對打等，眾人從一開始生澀慢慢就手領悟心得。

師生們說，從無形文化資產角度來看，宋江陣本身就是一種民俗體育與民俗舞蹈展現。

學生表示，透過這堂課程認識與了解，才知道其實宋江陣經常出現在台南高雄各地，只是平常沒有注意；也因學甲中社宋江陣體驗課程，了解到更多宋江陣兵器、陣式，針對動作、節奏、姿勢都有要求，對於宗教文化陣頭有更深一層認識。

地方表示，成立於清末的學甲中社宋江陣逾百年歷史，主要成員為中社陳姓宗親，屬於黃腳巾系統，當年有位陳寅老師傅前往外地學習宋江技藝，返回後指導族親組織陣頭團結鄉里，每年學甲上白礁廟會皆會開館參與。

而學甲中社宋江陣陣法流傳已久，包括學甲中洲、北門三寮灣、麻豆寮仔廍、高雄前金、台東卑南等地宋江陣，都是學甲中社宋江陣師傅所傳授。

北門高中說，此次與學甲中社宋江陣合作課程，來自教育部適性學習社區教育資源均質化教學計畫，可讓學生更加了解地方文史傳承與相當難得的宋江陣民俗文化。