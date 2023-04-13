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60師生手握兵器對打練排陣 北門高中宋江陣初體驗

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市北門高中與學甲中社宋江陣開設體驗宋江陣民俗文化實練課程，60名師生開練上了寶貴一課。圖 ／學甲中社宋江陣提供
台南市北門高中與學甲中社宋江陣開設體驗宋江陣民俗文化實練課程，60名師生開練上了寶貴一課。圖 ／學甲中社宋江陣提供

台南北門高中與學甲中社宋江陣合作，開設體驗宋江陣民俗文化實練課程，60名師生今手拿宋江陣兵器，動作一致齊聲吶喊展現氣勢，上了寶貴一課，也為本月30日將登場的學甲上白礁廟會遶境暖身。

北門高中師生一行在教務主任郭人豪帶領來到學甲中社宋江陣，受到副主委陳鴻禧、學甲中社民俗技藝學會總幹事陳俊吉等人歡迎，簡單寒暄後隨即安排相關體驗課程，有宋江陣兵器與陣勢、對打等，眾人從一開始生澀慢慢就手領悟心得。

師生們說，從無形文化資產角度來看，宋江陣本身就是一種民俗體育與民俗舞蹈展現。

學生表示，透過這堂課程認識與了解，才知道其實宋江陣經常出現在台南高雄各地，只是平常沒有注意；也因學甲中社宋江陣體驗課程，了解到更多宋江陣兵器、陣式，針對動作、節奏、姿勢都有要求，對於宗教文化陣頭有更深一層認識。

地方表示，成立於清末的學甲中社宋江陣逾百年歷史，主要成員為中社陳姓宗親，屬於黃腳巾系統，當年有位陳寅老師傅前往外地學習宋江技藝，返回後指導族親組織陣頭團結鄉里，每年學甲上白礁廟會皆會開館參與。

而學甲中社宋江陣陣法流傳已久，包括學甲中洲、北門三寮灣、麻豆寮仔廍、高雄前金、台東卑南等地宋江陣，都是學甲中社宋江陣師傅所傳授。

北門高中說，此次與學甲中社宋江陣合作課程，來自教育部適性學習社區教育資源均質化教學計畫，可讓學生更加了解地方文史傳承與相當難得的宋江陣民俗文化。

陳俊吉指出，過去宋江陣隊員僅限陳姓宗親及其子女參加，如今面臨少子化及人口外流問題，近年愈來愈難招募成員，擺脫傳統框架，轉型勢在必行，這次特別與北門高中合作，讓學生實際手握宋江陣兵器，感受對打練習，期望讓更多青年學子體驗宋江陣運動的動態美學。

台南市北門高中與學甲中社宋江陣開設體驗宋江陣民俗文化實練課程，60名師生開練上了寶貴一課。圖 ／學甲中社宋江陣提供
台南市北門高中與學甲中社宋江陣開設體驗宋江陣民俗文化實練課程，60名師生開練上了寶貴一課。圖 ／學甲中社宋江陣提供
台南市北門高中與學甲中社宋江陣開設體驗宋江陣民俗文化實練課程，60名師生開練上了寶貴一課。圖 ／學甲中社宋江陣提供
台南市北門高中與學甲中社宋江陣開設體驗宋江陣民俗文化實練課程，60名師生開練上了寶貴一課。圖 ／學甲中社宋江陣提供

宋江陣 北門 台南

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