中市教局深夜說明高中生輕生案 主任教官2學務人員議處

台中市某高中學生今年2月輕生案，教育局3月24日將相關7名人員全數調職，校方今召開校事會議，調查小組決議前學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教，造成該生身心傷害情事，依各該身分移送考核會或相關委員會行政議處；另教官兼生輔組長與另名教官、學創人員，無不當管教情事。

教育局深夜說明，此案學校延誤調查，教育局曾數度要求學校盡速調查，釐清真相。

教育局3月6日發函給學校要求盡速調查，學校調查小組10日啟動調查，24日將校長等相關人員調職，代理校長到任隨即召開教評會，學務主任停聘接受調查。

學校調查小組報告出爐，學校今天下午4點30分召開校事會議，決議依調查小組建議，將上述人員依「教師法」、「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等相關規定，各依身分移送考核會或依法組成之相關委員會行政議處。

調查小組報告建議此案疑渉霸凌的部分，應將調查報告主動提供霸凌因應小組參考。

教育局強調，對此案調查秉持公平公正、毋枉毋縱的原則，督導學校調查及處置作為，持續加強辦理強化教師正向管教專業知能，協助教師加強輔導管教知能。

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