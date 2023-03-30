幼兒園今年8月起師生比逐步降 教團：幼幼班也該降了
國內幼兒園師生比終於要調降了。教育部公布公共化幼兒園自今年8月起、準公共自明年八月起逐步實施調降師生比，從現行一比十五調降為一比十二為最終目標，私立幼兒園方面則提供獎勵與補助機制，尊重其參與意願。對此，家長樂見其成，幼教團體則建議，幼幼班師生比也應調降。
對此，家長普遍樂見其成，張姓家長表示，調降師生比是好事，孩子的活動空間比較大，老師工作壓力與照顧壓力也減少，孩子可以受到更仔細的照顧。
全國教保產業工會理事長簡瑞連表示，調降師生比可以減緩教師壓力，期待幼幼班也能從現在師生比1:8下降。另外，許多原民部落沒有托育資源，政府照顧私幼與準公共時，也應思考這些偏鄉地區的托育需求。
全教總幼委會主委楊逸飛表示，教育部應利用此次，好好盤整未來三年增班計畫，不要再造成同一區域園所過多，導致有些園所招生不足的困境，三年期程一到，也應努力法制化，確保幼兒教育有良好環境，獎勵私幼作為過渡期措施，後續也應回歸正軌，別成為常態。
私幼負責人、中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，調降師生比是對的方向，私幼不應晚一年，應該一致調降，教育部所說的衍生成本補助，僅是分攤「部分」費用，部分到底是多少，教育部沒說清楚，充滿想像空間，兩年獎勵10萬至20萬給達標的私幼，對經營來說，僅是杯水車薪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言