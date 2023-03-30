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幼兒園今年8月起師生比逐步降 教團：幼幼班也該降了

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
我國幼兒教育邁進一大步。國內幼兒園師生比1:15，超過40年未調降，教育部今天公布公共化幼兒園自今年8月起、準公共自2024年8月起逐步實施調降師生比達1:12為最終目標，一般私立幼兒園則尊重其參與意願。幼兒園示意圖。本報資料照片
我國幼兒教育邁進一大步。國內幼兒園師生比1:15，超過40年未調降，教育部今天公布公共化幼兒園自今年8月起、準公共自2024年8月起逐步實施調降師生比達1:12為最終目標，一般私立幼兒園則尊重其參與意願。幼兒園示意圖。本報資料照片

國內幼兒園師生比終於要調降了。教育部公布公共化幼兒園自今年8月起、準公共自明年八月起逐步實施調降師生比，從現行一比十五調降為一比十二為最終目標，私立幼兒園方面則提供獎勵與補助機制，尊重其參與意願。對此，家長樂見其成，幼教團體則建議，幼幼班師生比也應調降。

對此，家長普遍樂見其成，張姓家長表示，調降師生比是好事，孩子的活動空間比較大，老師工作壓力與照顧壓力也減少，孩子可以受到更仔細的照顧。

全國教保產業工會理事長簡瑞連表示，調降師生比可以減緩教師壓力，期待幼幼班也能從現在師生比1:8下降。另外，許多原民部落沒有托育資源，政府照顧私幼與準公共時，也應思考這些偏鄉地區的托育需求。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，教育部應利用此次，好好盤整未來三年增班計畫，不要再造成同一區域園所過多，導致有些園所招生不足的困境，三年期程一到，也應努力法制化，確保幼兒教育有良好環境，獎勵私幼作為過渡期措施，後續也應回歸正軌，別成為常態。

私幼負責人、中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，調降師生比是對的方向，私幼不應晚一年，應該一致調降，教育部所說的衍生成本補助，僅是分攤「部分」費用，部分到底是多少，教育部沒說清楚，充滿想像空間，兩年獎勵10萬至20萬給達標的私幼，對經營來說，僅是杯水車薪。

教育部 幼兒園 托育

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