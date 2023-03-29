民法擬刪除父母懲戒條款 國教盟調查逾七成家長反對修法

法務部日前公告民法1085條修法草案，擬修正父母懲戒條款，不得對子女為身心暴力行為。國教行動聯盟今天公布修法意見民調，有高達七成家長反對修法，也有七成五家長認為政府不重視親職教育、六成二與子女互動曾遭遇困難。國教盟表示，譴責法務部修法草率粗暴、教育部失職漠視家長權益，並呼籲社會各界應重視家長合理管教權，切勿因噎廢食，「倒洗澡水連小孩一起倒掉」。

國教行動聯盟於3月23日中午12時至3月27日中午12時進行問卷調查、共回收有效問卷3503份，其中3055份為有子女之家長身份。問卷結果高達七成（2461人，70.4％）反對此修法，並有約七成五認為政府不重視親職教育（2589人，74.6％），六成二（2162人，62.3％）與子女互動曾遭遇困難，更有近九成家長（3106人，89.5％）贊成政府應對家庭教育投入更多資源增進親子互動與家庭關係。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，依聯合國兒權公約第8號一般意見書，委員會雖拒絕接受任何對兒童採用暴力和汙辱形式懲罰的理由，但絕不反對正面的紀律概念。他表示，該意見書也指出，兒童的健康發育，取決於父母及其他成年人依照兒童不同階段接受能力，給予必要的引導和指導，培養兒童走向對社會負責的生活。

王瀚陽說，這完全有別於造成某種程度的痛苦、不舒服或有辱人格的蓄意和懲罰性地使用武力行為。作為成年人，清楚知道保護性的人體行動與懲罰性攻擊之間的區別。另外，各國的法律，也明確或示意性地允許使用非懲罰性和必要的武力來保護人民。

王瀚陽也認為，教育部訂有「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，賦予教師管教權，並指導學校訂定相關辦法、積極辦理教師輔導管教增能研習。但依民法1084條，父母對於未成年之子女，有保護及教養之義務，政府卻甚少提供資源協助家長親職成長增能，監察院也曾糾正教育部未依法寬列家庭教育經費，顯見教育部身為家庭教育業務主管機關的失職。

王瀚陽也提到表，有關兒少權益的重要組織與會議，卻往往輕忽家長團體的參與，以本次主導修法的行政院兒童及少年福利與權益推動小組為例，小組當中27位委員當中有5位學者專家、5位高中學生代表、7位民間團體代表，卻獨缺代表子女權益的家長團體代表參與，整個修法討論過程，都沒有具代表性的家長團體參加，難怪會提出一個大多數家長反對的修法草案。

國教盟與多個家長團體呼籲，管教是對子女愛的一部分，也是親權不可缺的一部分，家長適時、合理管教更是孩子發展、學習正向紀律的必要手段，強烈呼籲政府應尊重家長親權，應回歸理性討論，切勿草率粗暴修法，並應正視政府長期對家庭教育、親職教育投入資源不足的問題，儘快挹注家庭教育資源。