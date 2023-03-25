高中生疑遭霸凌逼上絕路 學者：教育系統出現盲點須除錯

台中高中生疑遭學校師長霸凌而輕生事件，引發外界譁然。國立彰化師範大學諮商與輔導學系教授王智弘說，看來全案朝向違規事件作調查，沒先做心理輔導關心學生被當成賊的感受，導致引起學生強烈負面情緒反應，顯示整個教育系統運作出現盲點需要調整，最好外部專家參與調整錯誤的結構性思維。

王智弘表示，他並非刑事鑑定人員，無法得知學生輕生的全貌，但上級行政作為來看，整個行政系統存在錯誤結構性思維，最好有外部專家參與和督導整個學生事務處理制度，協助系統除錯。

王智弘說，他在學界受邀到公司企業為主管、員工做敏感度訓練，擔任彰化縣政府教育處長期間，為一般教師、導師和行政人員做相同訓練，當公司企業員工、學校教職員工和學生出現奇怪情緒及言行，如何提高敏感度及早預防發生精神疾病、自我傷害的發生風險。

「敏感度訓練做到三步驟：辨識、關懷、轉介。」王智弘說，可以分成紅、黃、綠三級，辨識產生負面情緒的人，陪伴關懷和安排諮商，如有需要，應轉介給合適的專業機構，進一步協助排除負面情緒，避免危險情緒危機擴大。

教育界人士表示，外界不清楚該事件的來龍去脈，只憑臆測去判定對錯，相當不客觀，也導致輿論一片倒，目前已進入調查程序，除調查釐清真相，透過該事件，教育局與學校也應該加強學生情緒處理的解決能力，才能杜絕下一個悲劇發生。

高中生之死，不少網友湧入該校相關社群留言。該高中文教促進會小編昨晚發文，呼籲網友「注意自己的措辭」，話題在各大社群轉傳、發酵，引發網友抨擊。有網友指出，「文教會應該好好去處理而不是在戰網友」、「要開始施壓了」，更有網友直指，「該高中文教促進會是在恐嚇嗎？」今天中午，此篇發文已從該高中文教促進會臉書網頁中悄悄下架，網站內也無法留言、按讚。

一名不願具名的高中校長說，事件爆發後，有很多學生仍在校就讀，也還有教師認真教書，不應該因為一件事件以偏概全，一竿子打翻一條船，呼籲網友理性、就事論事，交給第三方公正調查釐清真相。