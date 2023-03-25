教團籲兒童節前夕發大禮 幼教師生比改善至1:12

教育部近期推動全國各縣市幼兒園師生比逐年降低，但全國教師工會總聯合會2月下旬時召開記者會指出，目前全國僅金門縣、嘉義市幼兒園師生比達成「1:12」目標，呼籲其他縣市盡快跟上。全教總今天再表示，公立幼兒園即將進入招生季，呼籲縣市政府和教育部應在這個時機點公開宣示降低師生比的實際方針，才是給台灣幼兒最好的兒童節禮物。

幼教師生比「1:15」已40年未調整，但伴隨社會邁入少子化1:15師生比已被認為不合時宜，全教總多年來推動幼兒園師生比改善為1:12，但至今全國只有金門縣、嘉義市達標。

全教總今天表示，公幼即將進入招生際，今年2月已向教育部喊話，應盡速將具體做法向社會公告，但如今距離公幼招生僅剩約一個月，卻還未見具體措施，若沒有在公幼招生前公布配套，屆時未能如期按年降低，明年恐要承擔更多成本。

從現行制度來看，全教總建議針對公共化幼兒園降低師生比政策，可以因地區人口特性而有暫時區別，目前狀況允許的區域可直接調整為1:12；若在額滿區，則可採畢業生離校後逐年降低，在高密度人口熱區則配合增班計畫與人口變化，在114學年前利用適當時機點開始緩降。

全教總也建議各縣市政府可參考嘉義市的做法，以優於中央法令措施先行調降，優先照顧縣市內幼兒。又下周即將迎來兒童節，全教總說，如果政府真有心照顧幼兒與家庭，更應該在這個時機點對外公開宣示政策執行方式，以回應社會期待，這才是給幼兒最好的兒童節禮物。