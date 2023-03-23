影／顧不了私中招生亂象挨批「鴕鳥」 教長重申不認同

本報日前報導，正逢私立國中入學放榜季，今年仍有上千名學生瘋考私中、瘋遞學習成果拚多元入學。全教總日前表示，教育部始終當鴕鳥沒聽到，遲遲未積極修正私校法，讓國中小招生與教學無法回歸正常。教育部長潘文忠今天重申，對於部分私中招生現況表達「不認同」，國民教育應回歸教育本質，期待私校法修正能回歸教育本質。

私校法讓私立國中若未領政府補助，且未受政府捐助者，能免除招生法令限制，卻也衍生小聯考爭議。教育部有意修法根除亂象卻卡關。中部私中嗅到改革契機，今年首度改採多元入學，卻掀起家長軍備競賽；北部私中獨鍾考試招生，南部則因少子化衝擊，幾乎一登記就錄取。私中入學一國多制亂象，有學者說，狀況已從過去「能力分班」變「能力分校」，當區域學生無法均質分布，恐衝擊學區學習生態。

全教總日前表示，面對動輒以家長選擇權為藉口，處處以教育市場化為依歸的扭曲發展，關於私校法中相關條文修正案，朝野立委實在不該受制於利益團體的壓力而拖延，應儘速修法。包含立即修訂「私立學校法」第57條，徹底禁止私校以各種名目進行考試招生、營隊招生，確保教育公共化，落實國中小正常教學。另也批評私中是得了便宜還賣乖，也批評教育部是「鴕鳥心態」。

立法院教育文化委員會今天進行「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」專題報告並備質詢。部長潘文忠會前受訪表示，有關私校法國中招生規範，現行法規確實讓私校免於受相關規範，但在國民教育階段，教育部一直認為應該回歸教育本質。

潘文忠表示，先前立法委員針對這方面有修法提案，教育部也非常認同且支持，這法案需要跟委員進一步溝通。但他也重申，對於部分私中招生現況，教育部嚴正表達不認同的立場，也期待私校法第57條有關入學相關規範，能回歸教育本質的修法。

近來學生上下學意外頻傳、馬路如虎口，交通部長王國材昨說，將與內政部營建署推動學區路口、號誌、通學和人行步道改善處理原則。潘文忠對此表示，維護學童上下學安全，是跨部會努力的議題，教育部會持續與交通部合作，讓孩子上學更加安全。