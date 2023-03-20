快訊

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

普丁逮捕令：國際戰爭罪通緝，但該如何捉拿普丁？

影／孵育台灣自製兒童節目 陳藹玲：做第一砲讓更多人加入

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
富邦文教基金會今天舉辦兒童節目發佈會，除了執行董事陳藹玲（右四）親自出席介紹相關計畫，資深媒體人Momo TV董事長李四端（右二） 、《百味小廚神》製作人湯昇榮（右三）等也熱情與會。記者胡經周／攝影
富邦文教基金會今天舉辦兒童節目發佈會，除了執行董事陳藹玲（右四）親自出席介紹相關計畫，資深媒體人Momo TV董事長李四端（右二） 、《百味小廚神》製作人湯昇榮（右三）等也熱情與會。記者胡經周／攝影

富邦文教基金會今天舉辦兒童節目發佈會，除了執行董事陳藹玲親自出席介紹兒童節目孵育計畫，資深媒體人Momo TV董事長李四端 、《百味小廚神》製作人湯昇榮等也熱情與會，OTT平台My Video及Live TV更出席力挺，眾人合聲呼籲，希望可以讓台灣自製兒童節目受到更多的關注及討論。

陳藹玲表示，影響青少年品格是社會教育，其中很重要的一環就是媒體教育，而媒體素養的關鍵就是影像教育，希望透過兒童孵育計畫，能有更多關心孩子與台灣文化的人加入，這次推出的六部節目只是做第一砲。

富邦文教基金會今天舉辦兒童節目發佈會，執行董事陳藹玲親自出席介紹相關計畫。記者胡經周／攝影
富邦文教基金會今天舉辦兒童節目發佈會，執行董事陳藹玲親自出席介紹相關計畫。記者胡經周／攝影

兒童節 素養

延伸閱讀

富邦大董當阿公！陳藹玲開心爆料「我已經是阿嬤」

相關新聞

管中閔也曾反校務會議增學生比率 校長：再一次鐵定仍反對

立法院教育及文化委員會去年五月通過大學法部分條文修正草案，擬將校務會議中學生代表比率，從現行十分之一提高到五分之一，原已...

學生代表籲速啟大學法修法 教育部：溝通尋共識

台灣學生聯合會今天呼籲儘速啟動大學法修法，要求校務會議中學生代表應達1/5，落實校園民主。教育部回應，各大專院校在學生參...

大學法修正延宕數月 學生團體齊轟教部「遲交作業」

立法院教育及文化委員會去年5月通過大學法修正草案，擬將校務會議中學生代表比率，從現行十分之一提高到五分之一，原已經要送入...

三寶爸蔣萬安只是想淘汰三個碗 為何家長、園所都炸鍋？

幼兒園使用三色碗行之有年，台北市長蔣萬安去年競選政見中有多項幼兒教育政策，其中一項為推動公幼逐步淘汰三色碗，並參考使用民間幼兒園具美感的陶瓷碗，蔣上任後，將此政策納入白皮書，但日前試辦計畫才剛公布，幼教老師馬上炸鍋，家長質疑聲浪不斷，愛子心切的三寶爸蔣萬安也被網友轟得滿頭包，只是三個碗，到底出了什麼問題？

兒權審查籲提新課綱行動解方 教部回「政令宣導」惹議

新課綱上路至今爭議不斷，也成為兒童權利公約第二次審查會議中一大焦點，聯合國委員將108課綱議題列進結論性意見，教育部應在...

線上課程打破傳統學習方式 網推：學習新選擇！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「線上課程」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大線上課程類型有哪些。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦