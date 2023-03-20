影／孵育台灣自製兒童節目 陳藹玲：做第一砲讓更多人加入
富邦文教基金會今天舉辦兒童節目發佈會，除了執行董事陳藹玲親自出席介紹兒童節目孵育計畫，資深媒體人Momo TV董事長李四端 、《百味小廚神》製作人湯昇榮等也熱情與會，OTT平台My Video及Live TV更出席力挺，眾人合聲呼籲，希望可以讓台灣自製兒童節目受到更多的關注及討論。
陳藹玲表示，影響青少年品格是社會教育，其中很重要的一環就是媒體教育，而媒體素養的關鍵就是影像教育，希望透過兒童孵育計畫，能有更多關心孩子與台灣文化的人加入，這次推出的六部節目只是做第一砲。
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