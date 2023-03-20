影／孵育台灣自製兒童節目 陳藹玲：做第一砲讓更多人加入

幼兒園使用三色碗行之有年，台北市長蔣萬安去年競選政見中有多項幼兒教育政策，其中一項為推動公幼逐步淘汰三色碗，並參考使用民間幼兒園具美感的陶瓷碗，蔣上任後，將此政策納入白皮書，但日前試辦計畫才剛公布，幼教老師馬上炸鍋，家長質疑聲浪不斷，愛子心切的三寶爸蔣萬安也被網友轟得滿頭包，只是三個碗，到底出了什麼問題？

2023-03-20 15:00