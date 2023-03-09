竹市5大學校長「合體」高虹安 宣傳校園就業博覽會

新竹市政府為協助青年朋友畢業即就業，11日起將起接連舉辦五校校園就業博覽會，邀請近600家廠商進駐徵才。市長高虹安今天和國立陽明交通大學、國立清華大學、元培醫事科技大學、中華大學與玄奘大學5校校長合體宣傳，歡迎學生踴躍參與。

竹市府勞工處今天舉行「勇闖求職薪未來」校園就業博覽會聯合記者會，邀來國立陽明交通大學校長林奇宏、國立清華大學校長高為元、元培醫事科技大學校長王綮慷、中華大學校長劉維琪、玄奘大學校長簡紹琦參與，也請到金曲獎得主?te壞特獻唱。

「?te壞特」出身新竹香山，她今天也分享追夢過程。她回憶，當年大學考進醫學院，未來看似已成定局，但她卻對職涯感到徬徨，「難道我的人生只有一種選擇嗎？」幾經嘗試後探索出音樂夢想，鼓勵年輕人不要怕失敗、多嘗試，要勇敢追夢。

高虹安說，青年是新竹市的重要資產，今年市府攜手新竹就業中心及5所大學合作舉辦校園徵才博覽會，幫助青年掌握產業需求及了解自身職涯發展，不只為企業找到優秀人才，也幫青年開創「薪」未來，希望新竹優秀的青年學子，能留在新竹穩定就業。

「青年不要害怕跳脫舒適圈」，高虹安也以過來人經驗分享，自己曾在資訊產業工作，因緣際會進入公共服務領域，年輕人應該自信迎接各種不同挑戰；跨領域將是未來職場的重要技能，並隨著產業趨勢與時俱進，同時結合興趣與專長，有助於發展。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛說，今年勞動部推出「大專青年預聘計畫」，讓大專校院畢業前1年的在校生可以提早透過預聘制度及工作崗位訓練，強化大專青年職場實務技術，還能預先進入5+2創新產業、AI及5G重點產業工作，畢業留任滿30日還有留任獎勵金1萬元，期待未來有更多企業、學校加入響應。

勞工處長黃錦源指出，新竹市大學校園就業博覽會首場即將在3月11日陽明交通大學開跑、3月18日在清華大學、3月29日在元培科技大學、4月25日在中華大學、4月26日在玄奘大學。還有企業說明會、線上就業博覽會、職涯講座等一系列徵才活動。