校園室內口罩今解禁 北市學生入校多數仍「戴好口罩」

校園室內口罩令今起（6日）解禁，教育部允許各級學校自主決定，校園室內是否佩戴口罩。今早大部分學生在入校的時候還是戴口罩，普遍家長認為不只疫情未完全消失，還有其它校園內好發的傳染疾病，因此維持戴口罩的習慣。

北市教育局提醒，雖然各校可視課程需要與個別情境，決定是否佩戴口罩，但一定要做好親師溝通並尊重學生意願。

台北市立北政國中校長潘姿伶表示，學校尊重學生個人自主意願決定戴或不戴口罩，不過今天早上看下來，多數學生還是習慣戴著，只有運動時或極少數人會稍微把口罩拉下來。

潘姿伶表示，為了避免「口罩霸凌」，學校長期營造友善校園環境，目前也與老師討論並向孩子宣導，戴或不戴是個人要做的決定，不可以強迫他人。

台北市立民族國小校長黃耀農說，國小學生年紀較小，疫苗接種比例也較低，所以基本上家長還是會希望孩子戴著口罩，上午幾乎看不到沒戴口罩的學生，幼兒園更是全部人都戴著口罩。另外也提醒老師注意班上同學互動，不可以出現強迫他人戴口罩的事情發生。

國小家長聯合會總會長官雲表示，以她孩子就讀的學校為例，今天上學大家幾乎都戴口罩進校園，下課時間校園操場也還有一半的學生選擇戴口罩。現在不光是疫情還有腸病毒、諾羅病毒等傳染病，所以還是會有人希望帶著，不過也有的人崇尚自由，或是覺得自己已經確診過，不想戴口罩，但大家最終還是會尊重集體的共識。

國中家長聯合會總會長劉一寬表示，多數還是會依據中央政策，家長看法各方面都有，正面考慮的人支持回到原本人與人相處的模式，反面考慮的人則會擔心學生無法自主管理，不過以今天早上學生入校，幾乎都戴口罩。

另外，也有國中家長表示，因為九年級學生即將面臨會考，會希望家中考生都要戴著口罩，以維持身體健康，避免發生因確診無法考試的窘境。

教育局表示，依據中央流行疫情指揮中心實施室內口罩鬆綁通案性措施，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）規定，仍「應戴口罩」。

教育局提醒，雖然各校可視課程需要與個別情境，決定是否佩戴口罩，但一定要做好親師溝通並尊重學生意願，以及不得強迫與懲處未依校內決議佩戴的學生。